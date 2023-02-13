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Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

2023-02-13 19:27:40
Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

Kahramanmaraş ilinde büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan iki deprem meydana geldi. Bu depremler, 10 ilimize yıkıma sebep oldu ve Türkiye fay hattı haritası ve fay hattı üzerindeki iller gündeme geldi. AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile aktif fay hatları ve tehlike derecelerini paylaştı. Aynı zamanda, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de yenilenmiş diri fay hatlarının bulunduğu haritayı yayınladı. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının geçtiği iller, Türkiye deprem haritası ile belli oldu. Lütfen fay hattı üzerindeki şehirlerde daima deprem güvenliği konularında hazırlıklı olun.

#1
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

Türkiye fay hattı haritası ile fay hatlarının geçtiği şehirler; Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor?

#2
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

#3
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

#4
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

#5
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

#6
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

#7
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARINI PAYLAŞTI Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.

#8
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR? Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

#9
Foto - Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR? Aşağıdaki deprem haritasından da görüleceği üzere Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir. Kaynak: HaberTürk

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