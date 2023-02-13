Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? İşte Türkiye fay hattı haritası

Kahramanmaraş ilinde büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan iki deprem meydana geldi. Bu depremler, 10 ilimize yıkıma sebep oldu ve Türkiye fay hattı haritası ve fay hattı üzerindeki iller gündeme geldi. AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile aktif fay hatları ve tehlike derecelerini paylaştı. Aynı zamanda, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de yenilenmiş diri fay hatlarının bulunduğu haritayı yayınladı. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının geçtiği iller, Türkiye deprem haritası ile belli oldu. Lütfen fay hattı üzerindeki şehirlerde daima deprem güvenliği konularında hazırlıklı olun.