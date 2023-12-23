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Yaşam
12
Doğu Anadolu kara teslim!

2023-12-23 20:14:54
Doğu Anadolu kara teslim!

Doğu Anadolu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'a, kış sezonunun ilk karı düştü.

#1
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Kar Ardahan'ı beyaza bürürken, Kars'ta Susuz- Ardahan karayolu ile Kağızman- Cumaçay karayolunun 0- 18 kilometresi arası ve Selim- Bozkuş- Göle karayolunun 7- 15 kilometreleri arası ulaşıma kapandı.

#2
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, 850 metre rakımıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak anılan Iğdır'a, bu kış sezonunda ilk kez kar yağdı. Akşam saatlerinde başlayan karla, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

#3
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Iğdırlılar, kar yağışını 'Bereket' diyerek sevinçle karşıladı.

#4
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar, kenti etkisi altına aldı. Kent merkezi beyaza büründü, ağaçlar ve otomobiller karla kaplandı.

#5
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Kar sebebiyle kentin yüksek rakımlı geçitlerinde ise ulaşımda aksamalar yaşandı. Ardahan Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı fırtına, mahsur kalma ve soba zehirlenmelerine karşı bölge halkını uyardı.

#6
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı karayolları ulaşıma kapandı. Kenti etkileyen kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

#7
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Susuz- Ardahan karayolu ile Kağızman- Cumaçay karayolunun 0-18 kilometre arası ve Selim-Bozkuş-Göle karayolunun 7-15 kilometre arasının, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

#8
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Kars'ta aniden başlayan yoğun kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda kaza oldu.

#9
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesi de düştü. Susuz ilçesi İncilipınar köyü mevkisinde 1 TIR, 1 kamyonet ve 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

#10
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

İhbar üzerine bölgeye Susuz Jandarma Komutanlığı, polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

#11
Foto - Doğu Anadolu kara teslim!

Yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik durdu.

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