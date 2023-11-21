  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
6
Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi

2023-11-21 19:10:51
Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi

Mısır'da faaliyet gösteren Shell Egypt, Doğu Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni doğal gaz bulduğunu duyurdu.

#1
Foto - Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi

Shell Egypt, Doğu Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı.

#2
Foto - Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi

Shell'den yapılan yazılı açıklamada, yeni rezervin Akdeniz'deki Amiriyye'nin kuzeydoğusundaki imtiyazlı bölgede bulunduğu belirtildi.

#3
Foto - Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi

Açıklamada, imtiyaz alanında üç kuyu açmak için yürütülen proje kapsamında ilk kuyunun sondajının tamamladığı, toplam gaz rezervi hakkında bilgi vermenin henüz mümkün olmadığı ifade edildi.

#4
Foto - Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi

Ön verilerin gaz taşıyan bir katmanın varlığını doğruladığını ancak keşfin kapsamını ve potansiyel üretimi belirlemek için alınan verilerin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, sondaj çalışmaları tamamlanan ilk kuyudan elde edilen verilerin deniz seviyesinin 250 metre derinliğinde gaz taşıyan bir tabakanın varlığına işaret ettiği bilgisi yer aldı.

#5
Foto - Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz keşfi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Egypt Yönetim Kurulu Başkanı Halid Kasım, yeni keşfi, "Shell Egypt'in yerel pazarda daha fazla pay sahibi olma ve olumlu etki yaratma yönündeki hedeflerine ulaşması için ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Dolandırılan Arda Turan: Tüm birikimimi kaybettim
Spor

Dolandırılan Arda Turan: Tüm birikimimi kaybettim

Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi isimlerin dolandırıldığı dava görülmeye başlandı. Arda Turan'ın 13 milyon dolardan fazla para k..
İsrail kabinesi esir takası anlaşması için bu akşam toplanıyor
Dünya

İsrail kabinesi esir takası anlaşması için bu akşam toplanıyor

İsrail basını, kabinenin Hamas ile son aşamaya gelen esir takası anlaşmasını onaylamaya hazırlandığını bildirdi.
Diyarbakır Havalimanı'nda ortalık karıştı! Umreden dönenler...
Dünya

Diyarbakır Havalimanı'nda ortalık karıştı! Umreden dönenler...

Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ile güvenlik personeli arasında kavga çıktı...
Türkiye'nin olan ve altından petrol fışkıran 9 metrekarelik adayı sahiplendiler: Ada bizim toprağımız

Türkiye'nin olan ve altından petrol fışkıran 9 metrekarelik adayı sahiplendiler: Ada bizim toprağımız
Türkiye'de zararlı yeni bir böcek türü keşfedildi!
Yaşam

Türkiye'de zararlı yeni bir böcek türü keşfedildi!

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ve Ormancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ile Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enst..
Sen kaşındın ulan dingil! Şimdiye kadar Erdoğan'ın eğilip büküldüğünü gördün mü hiç

Sen kaşındın ulan dingil! Şimdiye kadar Erdoğan'ın eğilip büküldüğünü gördün mü hiç
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23