Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Doğaseverlerin uğrak mekanı: Ihlara Vadisi

  • Kanyon vadisi, bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir arada buluştuğu Ihlara Vadisi, Dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak Kapadokya'nın doğa harikasıdır.

  • Tarihi kaynaklardaki adı "Peristremma" olan Ihlara Vadisi'nin içinden geçen Melendiz Çayının adı ise Potamus, Kapadukus–Kappadokya Irmağıdır.

  • Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı’nın binlerce yılık aşındırması sonucunda oluştu.

  • Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi boyunca araziyi derin ve sarp bir biçimde yarmak suretiyle, vadi boyunca görkemli ve çarpıcı güzellikler meydana getirir.

  • Melendiz Dağları’ndan kaynaklarını alan küçük akarsular birleşerek, güneydoğu-kuzeybatı yönünde akar ve Mamasın Barajına ulaşır.

  • Melendiz çayı, vadi boyunca 30’a yakın menderes çizer. Ilısu ile Selime arasındaki uzaklık kuş uçuşu 10 kilometre olmasına karşılık, akarsuyun menderesler çizerek akması nedeniyle gerçek uzaklık 18 kilometreyi bulmaktadır.

  • Ihlara Vadisi’nde dikkat çeken bir başka özellikse doğasıdır. Duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki suyun kenarında, bağlar ve bahçelerden oluşan yoğun bir yeşillik şeridi yer alır.

  • Sanki doğa kendini vadi içine gizlemiştir. Vadi çevresinde bozkır görünüşlü ve cılız bitki örtüsü hakimdir. Vadinin yamaçlarına geldiğinizde ise zengin ve yeşil bir doğa parçasının vadi içinde saklandığını görürsünüz.

  • İşte bu gizlenmiş olma durumu, vadinin özel yerini de belirlemiştir. Vadi tabanında bölgedeki Karasal İklimden farklı olarak, Akdeniz İklimine yakın bir iklim görülmektedir.

  • Vadi tabanı bu özelliği ile doğal bir mikroklima alanıdır. Buna bağlı olarak vadi tabanında başta Antep fıstığı olmak üzere çok çeşitli bitkiler yetişmektedir.

  • Ihlara Vadisi'ndeki kayalara oyulmuş freskli kiliseler korunarak, yeryüzünde eşine rastlanmayan bir tarih hazinesi olarak günümüze ulaşmıştır.

  • Hıristiyanlığın ilk yıllarından itibaren kayaların rahatlıkla kazılmasıyla meydana getirilen bu freskli kiliseler ve iskan yerleri 14 kilometre boyunca Ihlara'dan Selime'ye kadar devam eden Ihlara Vadisi içerisinde yer alırlar.

  • İlk çağlarda Kapadokya Irmağı'nın (Patamos Kapadokus) ortasında tabiatla tarihin bir arada bulunduğu Ihlara Vadisi'ndeki bu kiliselerin ilk örnekleri M.S. 4. yy. a kadar inmektedir.

  • Kiliselerin resim tekniği iki kısma ayrılabilir. Ihlara civarındaki kiliseler "Kapadokya Tipi" olarak bilinen özellikleri gösterirler.

  • Bunlara örnek Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı Kilise'leridir.

  • Belisırma bölümünde bulunanlar ise "Bizans Tipi" resimlerle süslüdür.

  • Dünyada eşi ve benzeri olmayan Ihlara Vadisi, yer yer 100-120 metreye varan derinliğe sahiptir.

3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

Son Eklenen Haberler

Yabancıya satışlar zirve yapacak
  1. Yabancıya satışlar zirve yapacak
  2. Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye..
  3. Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah..
  4. İran'dan Flaş Çıkış: NPT'den ayrılırız!
  5. İşte haftanın emlak ajandası!
  6. Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs
  7. Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev..
  8. e-Devlet'ten yeni hizmet!
  9. Boynuna ip bağlayıp linç ettiler (VİDEO)
  10. AKPM'den Türkiye'ye küstah 'seçim'..
  11. Turistler Safranbolu'ya akın etti
  12. Doğaseverlerin uğrak mekanı: Ihlara..
  13. Şanlıurfa'da turizm yoğunluğu otelleri..
  14. Fatih Terim kararını verdi! Süper Lig..
  15. Darbe girişimine dair şok eden..
  16. Erdoğan'dan milli para açıklaması
  17. CHP'nin İP'iyle kuyuya inen vekillere..
  18. 'ABD Türkiye'yi S-400'den vazgeçirmek..
  19. Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesi..
  20. Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş'a..