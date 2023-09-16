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Yaşam
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Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

2023-09-16 22:19:09
Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

Washington'da doğanın nadir canlılarından biri olan albino sincaplar objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

Doğada son derece nadir görülen albino sincaplar, tamamen beyaz kürkleriyle ABD'nin başkenti Washington D.C.'daki National Mall etrafında doğal alanlarda görüntüleniyor.

#2
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

Albinizm, pigmentlerin tamamen veya kısmen yokluğu ile tanımlanan genetik bir anomali olarak kabul ediliyor.

#3
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

Kongre Binası çevresinde yaşayan ya da burayı ziyaret eden insanlar, 100.000'de 1 ihtimalle doğan bu kırmızı gözlü albino ve tamamen beyaz sincapları görme ayrıcalığına sahip.

#4
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

Bilim adamlarının tahminlerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon sincap nüfusunun sadece 20'si albino sincapları oluşturuyor.

#5
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

Uzmanlar, doğanın bu eşsiz canlılarının bulundukları ortamda korunması ve başkaları tarafından beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

#6
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

#7
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

#8
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

#9
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

#10
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

#11
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

#12
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

#13
Foto - Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar

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