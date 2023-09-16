2023-09-16 22:19:09 Doğanın nadir canlıları: Albino sincaplar
Washington'da doğanın nadir canlılarından biri olan albino sincaplar objektiflere yansıdı.
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Washington'da doğanın nadir canlılarından biri olan albino sincaplar objektiflere yansıdı.
Doğada son derece nadir görülen albino sincaplar, tamamen beyaz kürkleriyle ABD'nin başkenti Washington D.C.'daki National Mall etrafında doğal alanlarda görüntüleniyor.
Albinizm, pigmentlerin tamamen veya kısmen yokluğu ile tanımlanan genetik bir anomali olarak kabul ediliyor.
Kongre Binası çevresinde yaşayan ya da burayı ziyaret eden insanlar, 100.000'de 1 ihtimalle doğan bu kırmızı gözlü albino ve tamamen beyaz sincapları görme ayrıcalığına sahip.
Bilim adamlarının tahminlerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon sincap nüfusunun sadece 20'si albino sincapları oluşturuyor.
Uzmanlar, doğanın bu eşsiz canlılarının bulundukları ortamda korunması ve başkaları tarafından beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.
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