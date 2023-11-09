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Yaşam
10
Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

2023-11-09 10:24:11
Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Önlem alınmazsa dünyaca ünlü turizm merkezi çamur gölüne dönüşecek.

#1
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl giderek sığ bir göl haline geliyor. Gölün, 20-25 yıl önceki derinliği 35 metre civarlarında iken şu anki derinliği 4 metreye kadar düşmesi yöre sakinlerini endişelendiriyor.

#2
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Gölün, kapsamlı bir şekilde temizlenmemesi halinde tıpkı kuruyan barajlar gibi karaya dönüşecek olmasından endişe duyulurken, Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, gölün yaklaşık 6-7 sene önce temizlendiği seviyeye tekrar geri döndüğünü söyledi.

#3
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Gölün giderek sığ hale gelmesinin nedeni olarak gösterilen Uzungöl'ü besleyen Haldizen Deresi üzerindeki tersip bentlerinin temizlenmemesi gösterilirken, DSİ geçtiğimiz günlerde gölün çamur ve balçıkla dolmaması için tersip bentlerinin temizlemek için çalışma başlattı.

#4
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, gölün temel probleminin kirlilik olduğunu belirterek “Temel problemimiz temizlik. Buraya ortalama günde 30 bine yakın ziyaretçi geliyor dolayısıyla doğal olarak temizliği biraz zor oluyor.

#5
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Maalesef üzülerek belirtmek isterim ki; yerel yönetimler bu konuda çok pasif kalıyor, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekten zorlanıyorlar.

#6
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Göl, yaklaşık 6-7 sene önce temizlendiği seviyeye maalesef geri döndü. Bunun en büyük sebebi Uzungölü’ün girişindeki tersip bentlerinin temizlenmemesi idi. Şu anda burada yaklaşık ortalama derinlik 3-4 metreye kadar düştü yer yer yarım metre civarında bir derinlik söz konusu.

#7
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

20-25 yıl önceki derinlik yaklaşık 35 metre iken bugün maalesef 4 metrelerde. Şuan bakıldığında özellikle gölün güney tarafı son derece sığlaştı son derece doldu.

#8
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Bunun temizlenmesi de zor çünkü bir önceki temizlik çok sorunlu geçmişti. Dolayısıyla temizlenmekten ziyade dolmamasını önleyecek tedbirlerin acilen alınması gerekiyor” diye konuştu.

#9
Foto - Doğal güzellik kaybolacak.... Uzungöl'ü bekleyen korkunç son

Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk ise DSİ tarafından gölü korumak için tersip bentlerinde çalışmaların başladığını belirterek "Uzungöl’ü korumak için 4 tane tersip bendi yapıldı. Ancak şuanda 3-4 senedir boşaltılmadığı için doldu. Şuanda boşaltma çalışması yapılıyor. Bu gölün alüvyonlarla dolmasını engellemek istiyoruz. Göl şuanda 1-2 metre dolmuş durumda. İnşallah ilerideki zamanlarda bu gölü temizletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Uzungöl’ü korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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