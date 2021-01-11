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Ekonomi
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Doğal gazın ardından bir müjde daha! Vali bizzat duyurdu

2021-01-11 16:49:55
Doğal gazın ardından bir müjde daha! Vali bizzat duyurdu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Karadeniz açıklarında bulunan doğal gazın ardından bir müjde daha geldi.

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Foto - Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde 2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, kentin öne çıkan projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Tutulmaz, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan projelerdeki son gelişmeleri anlattı.

Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde 2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, kentin öne çıkan projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Tutulmaz, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan projelerdeki son gelişmeleri anlattı.

#2
Foto - Filyos Projesi'nin bölgenin kalkınması adına çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz,

Filyos Projesi'nin bölgenin kalkınması adına çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz, "İlimiz geleceği açısından önemli projelerden bir tanesi Filyos Vadi Projesi. Burası birkaç projenin birlikte olduğu bir proje. Liman, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesi, lojistik bölgesi, onun arkasında OSB, sera OSB, aslında Filyos vadisini Devrek ilçesine kadar götüren alanda bir çalışma. Önümüzdeki yüzyılda bu bölgenin yılı olarak görebiliriz. Bunlar kısa vadede sanayinin üretimin, ülkemizin gelişmesinin önemli merkezlerinden biri olacak" dedi.

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"20 BİN KİŞİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞAN OLACAK" - Filyos Limanı'nın yüzde 99'unun tamamlandığını ifade eden Vali Tutulmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaklaşık 7 aydır limanda çalışmalar yaptığını söyledi.

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"20 BİN KİŞİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞAN OLACAK" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğal gazın Filyos'tan karaya çıkartılacağı yönündeki açıklamaları hatırlatan Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:

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"Bu bölge içerisinde doğalgazın borularının hazırlanması, döşenmesi yine sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişi çalışmaya başlayacak. 2 binin üzerinde orada bir istihdam olacak. 2 bin kişinin harcamasının bir kısmını Zonguldak'ta bırakıyor olması önemlidir ama uzun vadede o gazın buraya çıkmasının ilimiz açısından önemi vardır. Dağıtma ana hatta buradan gidiyor olması ilimizin yeniden ülkemizin önemli illeri arasına sokuyor. Bu da geleceğe yönelik umutla bakmamız anlamına geliyor. Burada doğrudan ilk etapta sadece endüstri bölgesinde 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var. Buna serayla ve OSB'ler ile orada 20 bin kişi üzerinde bir çalışan olacak. Çalışanlarla, aileleriyle orada büyük bir hareketlilik olacak. İlimiz adına sevindirici bir durum. Bu anlamda istihdam anlamında ihtiyaç iş gücüne yönelik çalışmalarımız olacak. Cam ve çelikle ilgili o bölgede çalışmalar olacak. Ne tür iş gücü gerekiyorsa ona göre eğitimler verme kanaatindeyiz."

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