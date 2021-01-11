Doğal gazın ardından bir müjde daha! Vali bizzat duyurdu

Filyos Projesi'nin bölgenin kalkınması adına çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz, "İlimiz geleceği açısından önemli projelerden bir tanesi Filyos Vadi Projesi. Burası birkaç projenin birlikte olduğu bir proje. Liman, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesi, lojistik bölgesi, onun arkasında OSB, sera OSB, aslında Filyos vadisini Devrek ilçesine kadar götüren alanda bir çalışma. Önümüzdeki yüzyılda bu bölgenin yılı olarak görebiliriz. Bunlar kısa vadede sanayinin üretimin, ülkemizin gelişmesinin önemli merkezlerinden biri olacak" dedi.