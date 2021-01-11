Doğal gazın ardından bir müjde daha! Vali bizzat duyurdu

"Bu bölge içerisinde doğalgazın borularının hazırlanması, döşenmesi yine sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişi çalışmaya başlayacak. 2 binin üzerinde orada bir istihdam olacak. 2 bin kişinin harcamasının bir kısmını Zonguldak'ta bırakıyor olması önemlidir ama uzun vadede o gazın buraya çıkmasının ilimiz açısından önemi vardır. Dağıtma ana hatta buradan gidiyor olması ilimizin yeniden ülkemizin önemli illeri arasına sokuyor. Bu da geleceğe yönelik umutla bakmamız anlamına geliyor. Burada doğrudan ilk etapta sadece endüstri bölgesinde 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var. Buna serayla ve OSB'ler ile orada 20 bin kişi üzerinde bir çalışan olacak. Çalışanlarla, aileleriyle orada büyük bir hareketlilik olacak. İlimiz adına sevindirici bir durum. Bu anlamda istihdam anlamında ihtiyaç iş gücüne yönelik çalışmalarımız olacak. Cam ve çelikle ilgili o bölgede çalışmalar olacak. Ne tür iş gücü gerekiyorsa ona göre eğitimler verme kanaatindeyiz."