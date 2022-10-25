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Ekonomi
8
Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

2022-10-25 10:56:21
Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler açılmaya başladı. Yüksek fatura ile karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, doğal gaz faturasını düşürebilecek yöntemleri araştırıyor. Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş doğal gaz kullanımı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Karataş, "Binada yalıtım yoksa gelen faturanın yarısı boşa ödenmiş oluyor." diyerek doğal gaz faturasından tasarruf etmenin püf noktalarını açıkladı.

#1
Foto - Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle birlikte, doğal gaz kullanımı başladı. Pandemi sebebiyle enerji fiyatlarına gelen zamlar ise; vatandaşları tedirgin ediyor. Ay sonu yüksek fatura sürpriziyle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, doğal gaz faturasından tasarruf etme yöntemlerini aramaya başladı. Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, konuyla ilgili önemli püf noktalarını açıklayarak, "Binada yalıtım yoksa gelen faturanın yarısı boşa ödenmiş oluyor." dedi.

#2
Foto - Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

FATURAYI YÜZDE 50 DÜŞÜRÜYOR Karataş, doğal gaz faturasından tasarruf sağlamak için oturulan evde yalıtım olması gerektiğine dikkat çekerek, "Öncelikle evdeki doğal gaz giderinin çok büyük bir kısmı ısınma amaçlı. Isınma amaçlı kullandığımız doğal gazda faturayı etkileyen birincil unsur binalarda yalıtım. Eğer binada yalıtım yoksa, ödedikleri ısınma amaçlı doğal gaz faturasının yüzde 35 ile yüzde 50'si ısı kaybı olarak dışarıya gidiyor." dedi.

#3
Foto - Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

FATURANIN YARISI BOŞA ÖDENİYOR Yalıtımsız bir evde doğal gaz faturasının yarısının boşa ödendiğinin altını çizen Karataş, "Yalıtım olmayan bir binada 1000 lira gelen faturasının 500 lirası aslında dışarıya atılmış oluyor. Şu anda da bir yalıtım kredisi kampanyası var. bu kampanyadan yararlanarak evlerine yalıtım yaptıran vatandaşlar, faturaların düşmesiyle birlikte büyük kar etmiş oluyor. Yani insanların yaptırdığı bu yalıtım sayesinde doğal gaz fiyatları yarıya yarıya düşüyor. Düştüğü zamanda ise; yalıtıma harcanan para, fatura sayesinde kendini amorti etmiş oluyor. Onun için birinci sıraya yalıtımı koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

BASİT YÖNTEM İLE YÜZDE 25 TASARRUF Karataş, binasının dış cephesinde yalıtım olmayan vatandaşlar için pratik tavsiyelerde bulunarak, "Binasında yalıtım yaptıramayan vatandaşlar için ise; en pratik yöntem peteklerin arkasına nalburdan alabilecekleri basit bir yalıtım malzemesi koymak. Çünkü binada yalıtım olmadığı zaman petek ısısının bir kısmını içeriye veriyor, bir kısmını ise dışarıya veriyor. Nalburdan alınan yalıtım malzemesini peteğin arkasına koyduğunuz zaman, doğal gaz faturasından tasarruf sağlayabilirsiniz." diye konuştu.

#5
Foto - Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

PENCERELERE VE KAPILARA SÜNGER ÇEKMEK ÖNEMLİ Tavsiyelerine devam eden Karataş, "Şerit şeklinde alınan yalıtım süngerleri yine tasarrufa etki ediyor. Pencerelere, kapılara bu şeritler çekildiği zaman, yüzde 5'lere yakın bir enerji tasarrufu sağlamış oluyorsunuz. Bu da fatura miktarını düşürmüş oluyor. Isınma amaçlı kullanılan doğal gazdan bu şekilde tasarruf edebilirsiniz." şeklinde konuştu.

#6
Foto - Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

MUTFAKTA BİLİNMEYEN YÖNEM İLE BÜYÜK TASARRUF Sıcak su ve mutfakta kullanılan doğal gazdan da tasarruf etme yöntemleri olduğunu vurgulayan Karataş, "Mutfakta harcanan doğal gaz tüketiminde de tasarruf etmek mümkün. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; tencerenin kapağı açık yemek yapmamak. Bu şekilde yemek yapma süresini yarıya yarıya kısaltabilirsiniz böylece daha az doğal gaz kullanmış olursunuz. Bunun yayında ocağın altında yanan alevi tencereye verimli bir şekilde temas ettirecek üniteler çıkmaya başladı. Bu şekilde boşa giden ısıyı verimli kullanabilirsiniz." şeklinde konuştu.

#7
Foto - Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

HEM DOĞAL GAZ HEM SU FATURASINI DÜŞÜRÜYOR Karataş, duşta fazla su kullanımının doğal gaz faturasını arttırdığını söyleyerek, "Su ısıtmak için kullanılan doğal gazdan ise; su kullanımını azaltarak tasarruf edebilirsiniz. Bir insan duşta 150 litre su harcıyor. Bunu tasarruflu duş başlığı ile önlemek mümkün. Bunu kullandığınız zaman hem sudan hem de doğal gazdan yarı yarıya tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Kombilerin ile peteklerin bakımlarının yapılmış olması, baca temizliğinin gerçekleştirilmiş olması da doğal gaz faturasına olumlu anlamda yansıyor." dedi.

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