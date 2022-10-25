Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı

FATURANIN YARISI BOŞA ÖDENİYOR Yalıtımsız bir evde doğal gaz faturasının yarısının boşa ödendiğinin altını çizen Karataş, "Yalıtım olmayan bir binada 1000 lira gelen faturasının 500 lirası aslında dışarıya atılmış oluyor. Şu anda da bir yalıtım kredisi kampanyası var. bu kampanyadan yararlanarak evlerine yalıtım yaptıran vatandaşlar, faturaların düşmesiyle birlikte büyük kar etmiş oluyor. Yani insanların yaptırdığı bu yalıtım sayesinde doğal gaz fiyatları yarıya yarıya düşüyor. Düştüğü zamanda ise; yalıtıma harcanan para, fatura sayesinde kendini amorti etmiş oluyor. Onun için birinci sıraya yalıtımı koyuyoruz." ifadelerini kullandı.