2022-10-25 10:56:21 Doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor! Bilinmeyen detay açıklandı
Havaların soğumasıyla birlikte kombiler açılmaya başladı. Yüksek fatura ile karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, doğal gaz faturasını düşürebilecek yöntemleri araştırıyor. Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş doğal gaz kullanımı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Karataş, "Binada yalıtım yoksa gelen faturanın yarısı boşa ödenmiş oluyor." diyerek doğal gaz faturasından tasarruf etmenin püf noktalarını açıkladı.