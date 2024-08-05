Doğada kendiliğinden yetişiyor! Tanesi 10 TL

Dikenli incire talebin yoğun olduğunu, buna bağlı olarak da ürün yetiştirmekte sıkıntı çektiklerini belirten seyyar satıcı Doğan Güneş, "Yoğun bir talep var, ortalama günlük 500-1000 adet satışımız oluyor. Getirdiğimiz incirleri günübirlik bitiriyoruz. Kalp sağlığını korur, kemik ve dişleri güçlendirir, bağırsakları çalıştırır, kansere ve akciğere çok faydalıdır" dedi. Dikenli incir hasadının temmuz ayının ilk haftasından itibaren başladığını belirten Doğan, "Bu sezon çok yoğun bir talep var. Bazen bir müşterimiz günlük 50-100 adet satın alıyor" diye konuştu.