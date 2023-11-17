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Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor: Topraktan bereket fışkırıyor! Duyan markete koşuyor

2023-11-17 19:24:52
Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor: Topraktan bereket fışkırıyor! Duyan markete koşuyor

Yozgat’ta dere kenarları gibi sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi adeta sağlık deposu gibi şifa fışkırıyor. başta böbrek hastalıklarının tedavisi olmak üzere şeker ve tansiyon hastalarına şifa dağıtıyor. Gilaburu meyvesi salamuraya yatırılarak daha sonrasında meyve suyu gibi tüketilebilir. Hem suyu hem de kabuğuyla birçok hastalığa iyi gelen gilaburu meyvesinin faydalarını gelin birlikte öğrenelim.

#1
Foto - Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor: Topraktan bereket fışkırıyor! Duyan markete koşuyor

Özellikle Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyvelerini toplayan vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.

#2
Foto - Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor: Topraktan bereket fışkırıyor! Duyan markete koşuyor

Yozgat’ın Çandır ilçesinde kurdukları tesiste gilaburu meyvesi alımı yapmaya başladıklarını söyleyen işletme sahibi Mustafa Kır İHA'ya yaptığı açıklamada, “İlçede yılda ortalama son günlerde 30 ton gilaburu üretimi yapılıyor. Gilaburu meyvesi birçok hastalığa da iyi geliyor. Böbrek taşı ve kumu ile ilgili sorunlara iyi geldiği Erciyes Üniversitesi tarafından kanıtlanmıştır. Bir de şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği biliniyor” dedi.

#3
Foto - Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor: Topraktan bereket fışkırıyor! Duyan markete koşuyor

Gilaburu hangi hastalıklara iyi geliyor? Böbrek hastalıkları Astım Romatizma Yüksek tansiyon Kabakulak Uyku bozukluğu gibi hastalıklar için gilaburu suyu tüketilebilir.

#4
Foto - Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor: Topraktan bereket fışkırıyor! Duyan markete koşuyor

Kabuğu da şifa saçıyor! Gilaburu kabuğu ise şu rahatsızlıklara iyi geliyor: Kramplar, Kas gerginlikleri, Adet sancısı, Menopoz dönemi kanamaları.

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Foto - Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor: Topraktan bereket fışkırıyor! Duyan markete koşuyor

Gilaburu suyu nasıl yapılır? Gilaburu meyvesini öncelikle iyice yıkayın. Bir bidona salamuraya koyun ve 3 ay bekletin. Bekleyen gilaburuyu daha sonra meyve suyu gibi tüketebilirsiniz.

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