Doğada kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, şifa dağıtıyor: Topraktan bereket fışkırıyor! Duyan markete koşuyor

Yozgat’ta dere kenarları gibi sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi adeta sağlık deposu gibi şifa fışkırıyor. başta böbrek hastalıklarının tedavisi olmak üzere şeker ve tansiyon hastalarına şifa dağıtıyor. Gilaburu meyvesi salamuraya yatırılarak daha sonrasında meyve suyu gibi tüketilebilir. Hem suyu hem de kabuğuyla birçok hastalığa iyi gelen gilaburu meyvesinin faydalarını gelin birlikte öğrenelim.