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Türkiye
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Doğa tutkunlarını Düzce’ye davet etti

2023-06-11 09:57:41
Doğa tutkunlarını Düzce’ye davet etti

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, doğa tutkunlarını yeşilin mavi ile buluştuğu Düzce'ye davet etti.

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Foto - Doğa tutkunlarını Düzce’ye davet etti

Milletvekili Ercan Öztürk, “Şimdi Düzce zamanı” diyerek İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı kolay olan Düzce'ye davet etti. Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bir tarafında Karadeniz’in serin suları, bir tarafında yeşilin bin bir rengini barındıran yaylaları, bir yanında buz gibi şelaleleri, kuşların durakladığı Efteni gölü, tarihi Konuralp Antik Kenti, Cumayeri rafting sporu ile tüm güzellikleri bağrında saklayan Düzce sizi bekliyor. Haydi gelin hafta sonunuzu doğanın içinde bol oksijenli ve dinlenerek geçirin.

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Foto - Doğa tutkunlarını Düzce’ye davet etti

Düzce, Ankara ve İstanbul'a sadece 2 saat" dedi.

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