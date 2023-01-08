Doğa harikası Pamukkale rekor peşinde

Yaklaşık 2 milyon turist sayısıyla Türkiye'de açıklanan müze ve ören yerleri arasında "en fazla ziyaretçi alan yer" unvanına sahip olduklarını ifade eden Şen, şöyle konuştu: "2023'te 3 milyon hedefi koyduk. Şu an itibarıyla gelen rezervasyonlardan da bu sayının tutacağına eminiz. Umarız herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Çünkü biliyorsunuz turizm pamuk ipliğine bağlı. Bir sıkıntı olmazsa ve turizmcilerin beklentileri gerçekleşirse 2023 hem ülkemiz hem de Denizli turizmi için çok çok önemli olacak."