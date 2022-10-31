Diyarbakır'da sondaj vurulmuştu! 2 bin metre derinlikten müthiş haber geldi

Vali Su, ilk analizlerde suyun mineral seviyesinin yüksek olduğunu, saniyede 25 litre su elde edildiğini kaydederek mevcut durumun değişkenlik gösterebileceğini aktardı. Vali Su, “İnanıyorum ki burada bulduğumuz termal su kaynağı, ilimizin başta termal turizmin gelişmesine, seracılık faaliyetlerinin gelişmesine, ısıtma konusunda da çok ciddi bir destek sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdiden ilimize bulduğumuz termal su kaynağının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da hızla devam edecek. Bunların detay çalışmaları, analiz çalışmaları, bunların tamamını MTA ile birlikte yapıp gerçekleştirmiş olacağız. Sonra da burada inşallah güzel tesisler yapılarak ilimizin ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.