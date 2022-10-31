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Diyarbakır'da sondaj vurulmuştu! 2 bin metre derinlikten müthiş haber geldi

2022-10-31 16:08:35
Diyarbakır'da sondaj vurulmuştu! 2 bin metre derinlikten müthiş haber geldi

Diyarbakır'da yapılan sondaj faaliyetlerinde 2 bin metre derinlikten güzel haber alındı.

#1
Foto - Diyarbakır'da sondaj vurulmuştu! 2 bin metre derinlikten müthiş haber geldi

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi mevkiinde 4 bin 660 hektar alan üzerinde yapılan çalışmalarda açığa çıkan jeotermal kaynak suyu mineral değerleri ve sıcaklığına bağlı olarak turizm ve tarımsal amaçlı olarak değerlendirilecek.

#2
Foto - Diyarbakır'da sondaj vurulmuştu! 2 bin metre derinlikten müthiş haber geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, alanda incelemelerde bulundu. Vali Su, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kentte bir termal su kaynağını bulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

#3
Foto - Diyarbakır'da sondaj vurulmuştu! 2 bin metre derinlikten müthiş haber geldi

Yapılan etüt çalışmaları ile sonucunda 8 Haziran 2022'de Büyükşehir Belediyesi ile MTA’nın sondaj çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Vali Su, ilk tespitlere göre yaklaşık 2 bin metrelerde 60 derece sıcaklığında su çıktığını belirtti.

#4
Foto - Diyarbakır'da sondaj vurulmuştu! 2 bin metre derinlikten müthiş haber geldi

Vali Su, ilk analizlerde suyun mineral seviyesinin yüksek olduğunu, saniyede 25 litre su elde edildiğini kaydederek mevcut durumun değişkenlik gösterebileceğini aktardı. Vali Su, “İnanıyorum ki burada bulduğumuz termal su kaynağı, ilimizin başta termal turizmin gelişmesine, seracılık faaliyetlerinin gelişmesine, ısıtma konusunda da çok ciddi bir destek sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdiden ilimize bulduğumuz termal su kaynağının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da hızla devam edecek. Bunların detay çalışmaları, analiz çalışmaları, bunların tamamını MTA ile birlikte yapıp gerçekleştirmiş olacağız. Sonra da burada inşallah güzel tesisler yapılarak ilimizin ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

#5
Foto - Diyarbakır'da sondaj vurulmuştu! 2 bin metre derinlikten müthiş haber geldi

Vali Su’ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve MTA yetkilileri eşlik etti.

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