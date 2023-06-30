Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Aile ile güzel zaman geçilecek yer olduğunu belirten Karadurduoğlu, “Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. Diyarbakır’ımız zaten güzel bir şehir. Burası gerçekten görülmeye değer bir yer. Gelirken aklımda soru işareti vardı. Arkadaşlardan duymuştuk ama gerçekten doğal güzelliği de muazzam” diye konuştu.