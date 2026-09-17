Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu

Gazze’de yaşananlar İsrail içinde de tartışılıyor Netanyahu hükümetinin Gazze’ye yönelik saldırıları uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içerisinde de siyasi ve toplumsal tartışmaların konusu olmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ise Haziran 2026'da yayımladığı raporda çok daha ağır bir değerlendirmede bulundu. Komisyon, İsrail makamları ve güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları kasten hedef aldığı sonucuna vararak Gazze'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğini bildirdi. Seçime haftalar kala gelen son anket ise Netanyahu'nun kendi partisinin seçmen desteğinde ciddi bir gerilemeyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Kanal 13 anketinde seçmenlere Likud'dan uzaklaşmalarının nedeni olarak Gazze'deki saldırılar sorulmadığı için, Netanyahu'nun yaşadığı oy kaybını doğrudan Gazze'deki katliama bağlayan bir veri bulunmuyor.