Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında on binlerce çocuk hayatını kaybederken Netanyahu hükümeti şimdi de sandıkta ciddi bir destek kaybıyla karşı karşıya. 27 Ekim seçimleri öncesindeki Kanal 13 anketinde Netanyahu’nun partisi Likud 18 sandalyeye gerileyerek kanalın anketlerindeki en düşük seviyesini gördü. Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi 22 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu başbakanlık tercihinde de rakibinin 9 puan gerisinde kaldı.