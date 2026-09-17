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Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu

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Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında on binlerce çocuk hayatını kaybederken Netanyahu hükümeti şimdi de sandıkta ciddi bir destek kaybıyla karşı karşıya. 27 Ekim seçimleri öncesindeki Kanal 13 anketinde Netanyahu’nun partisi Likud 18 sandalyeye gerileyerek kanalın anketlerindeki en düşük seviyesini gördü. Gadi Eisenkot’un Yashar Partisi 22 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu başbakanlık tercihinde de rakibinin 9 puan gerisinde kaldı.

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Foto - Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu

Gazze’de binlerce çocuk öldürüldü, Netanyahu sandığa gidiyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yönelik yıllardır devam eden saldırıların ardından ülkesinde kritik bir seçim sınavıyla karşı karşıya. Gazze’de sivillerin ağır bedel ödediği saldırılar sürerken, UNICEF verilerine göre 30 Haziran 2026 itibarıyla en az 21 bin 700 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. İsrail’de ise 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimlere haftalar kala yayımlanan Kanal 13 anketi, Netanyahu’nun partisi Likud’daki oy kaybını gözler önüne serdi.

#2
Foto - Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu

Likud 18 sandalyeye kadar geriledi Kanal 13’ün anketine göre seçim bugün yapılsaydı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 22 milletvekili çıkararak birinci parti konumuna gelecekti. Netanyahu liderliğindeki Likud ise yalnızca 18 sandalyede kalıyor. Bu sonuç, Kanal 13’ün anketlerinde Likud için bugüne kadar ölçülen en düşük sandalye sayısı oldu. Bir önceki ankette 19 sandalyede bulunan Likud böylece bir sandalye daha kaybetti.

#3
Foto - Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu

Netanyahu liderlik yarışında da 9 puan geride Netanyahu açısından dikkat çeken tablo yalnızca partisinin sandalye sayısıyla sınırlı kalmadı. Ankete katılanlara kimin başbakanlık görevine daha uygun olduğu da soruldu. Katılımcıların yüzde 45’i Gadi Eisenkot'u tercih ederken Netanyahu diyenlerin oranı yüzde 36’da kaldı. Netanyahu böylece doğrudan rakibiyle karşılaştırıldığı liderlik tercihinde 9 puan geriye düştü.

#4
Foto - Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu

Gazze’de yaşananlar İsrail içinde de tartışılıyor Netanyahu hükümetinin Gazze’ye yönelik saldırıları uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içerisinde de siyasi ve toplumsal tartışmaların konusu olmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ise Haziran 2026'da yayımladığı raporda çok daha ağır bir değerlendirmede bulundu. Komisyon, İsrail makamları ve güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları kasten hedef aldığı sonucuna vararak Gazze'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğini bildirdi. Seçime haftalar kala gelen son anket ise Netanyahu'nun kendi partisinin seçmen desteğinde ciddi bir gerilemeyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Kanal 13 anketinde seçmenlere Likud'dan uzaklaşmalarının nedeni olarak Gazze'deki saldırılar sorulmadığı için, Netanyahu'nun yaşadığı oy kaybını doğrudan Gazze'deki katliama bağlayan bir veri bulunmuyor.

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Foto - Netanyahu’ya sandık şoku! Gazze’deki katliamın gölgesinde Likud dibe vurdu

Blok hesabında Netanyahu önde Öte yandan anketin koalisyon tablosunda Netanyahu cephesi açısından farklı bir sonuç bulunuyor. Netanyahu’yu destekleyen partilerin oluşturduğu blok 54, rakip blok ise 52 sandalyeye ulaşıyor. Arap partileri toplam 14 milletvekili çıkarıyor. Buna göre Netanyahu'nun kendi partisi ciddi biçimde gerilese de Netanyahu yanlısı blok rakiplerinin 2 sandalye önünde bulunuyor. Her iki blok da hükümet kurabilmek için gerekli 61 milletvekili sınırına ulaşamıyor. Anket 886 kişiyle gerçekleştirildi ve hata payı yüzde 3,3 olarak açıklandı.

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