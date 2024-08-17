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Ekonomi
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Diyarbakır ve Batman'da petrol heyecanı! Resmi Gazete'de yayımlandı

2024-08-17 09:23:00
Diyarbakır ve Batman'da petrol heyecanı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bebek katili PKK'dan temizlenen topraklardan adeta petrol fışkırıyor.

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Foto - Diyarbakır ve Batman'da petrol heyecanı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız veren Türkiye'yi heyecanlandıran haber Diyarbakır ve Batman'dan geldi.

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Foto - Diyarbakır ve Batman'da petrol heyecanı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır ve Batman'da bulunan bazı sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

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Foto - Diyarbakır ve Batman'da petrol heyecanı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Foto - Diyarbakır ve Batman'da petrol heyecanı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Batman ve Diyarbakır il sınırları dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/M46-a1, a2 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılan Kayıköy-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Batman ili, Merkez ilçesi, Diktepe (Hıncıkan) köyü 210 ada, 1 numaralı parselin 14 bin 724,45 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

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