Diyarbakır ve Batman'da petrol heyecanı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Batman ve Diyarbakır il sınırları dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/M46-a1, a2 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılan Kayıköy-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Batman ili, Merkez ilçesi, Diktepe (Hıncıkan) köyü 210 ada, 1 numaralı parselin 14 bin 724,45 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.