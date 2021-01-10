2021-01-10 14:47:06 Diyarbakır sessizliğe büründü!
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Güneydoğu'nun incisi Diyarbakır adeta sessizliğe büründü.
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Güneydoğu'nun incisi Diyarbakır adeta sessizliğe büründü.
Kadim kent Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe büründü.
Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında uygulanan kısıtlama ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri çevresindeki işletmelerde sessizlik hakim.
Tarihi Sur ilçesindeki İçkale, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare ve Millet Bahçesi ile kafe ve çay bahçesi faaliyetlerine geçici süre ara verilen Hasan Paşa Hanı ve merkez Yenişehir ilçezindeki Ongözlü Köprü'de de sessizlik dikkat çekiyor.
Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
İşte Diyarbakır'dan o görüntüler...
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