Diyarbakır havaya uçacak! Erdoğan'dan büyük kıyak

OSB’yi kurdukları alanın kuzey ve güneyinde genişleme alanlarının bulunduğunu işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu: “İlk etapta 28 bin dönümlük yeni bir alanı sanayi parseli olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Birkaç yıl içinde Diyarbakır sanayide Orta Doğu’nun merkezi konumuna gelecek. Bu huzur devam ettiği sürece OSB’de yer kapma mücadelesi devam edecek. Karacadağ OSB’nin hedefi 60 bin dönüme ulaşmak. Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz zaman Orta Doğu pazarını Diyarbakır’a çekmiş olacağız. Bu hedef, hayali değil, gerçekçi bir hedeftir.”