Diyarbakır havaya uçacak! Erdoğan'dan büyük kıyak

Tahsisi yapılan 34 parsel için firmaların 2 bini aşkın kişiye istihdam taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, mevcut OSB alanındaki parsellerde kurulacak fabrikalarda yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacağını aktardı. OSB’yi 10 yılda hedefledikleri büyüklüğe ulaştırdıklarında istihdamın yaklaşık 170 bin kişiye ulaşacağını dile getiren Yılmaz, bu hedefi gerçekleştirme oranlarının yüzde 90 olduğunu anlattı. Yılmaz, kurulacak fabrikaların, özellikle TOKİ tarafından yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı mevkisinde yapılan konutlarda yaşayacak depremzedeler ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan insanlar için de iş imkanı sağlayacağını aktardı.