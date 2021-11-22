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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan katledilen Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

2021-11-22 18:31:45
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan katledilen Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

#1
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

#2
Foto - Cengiz ailesinin Yenimahalle’de bulunan evine giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve eşi Seher Erbaş, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cengiz ailesinin Yenimahalle’de bulunan evine giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve eşi Seher Erbaş, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

#3
Foto - Başak Cengiz’e Allah’tan rahmet dileyen Erbaş, “Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

Başak Cengiz’e Allah’tan rahmet dileyen Erbaş, “Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

#4
Foto - Başak Cengiz’in için okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dua eden Erbaş, “Ya Rabbel alemin, okumuş olduğumuz Kur’an-ı azimüşşandan hasıl olan sevabı sayılı nefeslerini tamamlayıp huzuruna gelmiş olan Başak kardeşimizin ruhuna hediye eyledik, sen vasıl eyle Allah'ım. Ruhunu mele-i a‘lada ferahnak eyle Allah'ım. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Dünyada yapmış olduğu bütün ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatını, iyiliklerini kabrinde kendisine yoldaş eyle Allah'ım. Şehitlik mertebesine nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, biz onun şehit olduğuna inanıyoruz, şahitlik yapıyoruz, şahitliğimizi kabul eyle Allah’ım. Ya Rab, geride bırakmış olduğu annesine, babasına, kardeşlerine, akrabalarına sabr-ı cemiller ihsan eyle Allah’ım. Bir daha böyle acıları bizlere yaşatma Allah’ım” niyazında bulundu.

Başak Cengiz’in için okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dua eden Erbaş, “Ya Rabbel alemin, okumuş olduğumuz Kur’an-ı azimüşşandan hasıl olan sevabı sayılı nefeslerini tamamlayıp huzuruna gelmiş olan Başak kardeşimizin ruhuna hediye eyledik, sen vasıl eyle Allah'ım. Ruhunu mele-i a‘lada ferahnak eyle Allah'ım. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Dünyada yapmış olduğu bütün ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatını, iyiliklerini kabrinde kendisine yoldaş eyle Allah'ım. Şehitlik mertebesine nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, biz onun şehit olduğuna inanıyoruz, şahitlik yapıyoruz, şahitliğimizi kabul eyle Allah’ım. Ya Rab, geride bırakmış olduğu annesine, babasına, kardeşlerine, akrabalarına sabr-ı cemiller ihsan eyle Allah’ım. Bir daha böyle acıları bizlere yaşatma Allah’ım” niyazında bulundu.

#5
Foto - Erbaş, ziyarette aileye Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Erbaş, ziyarette aileye Kur’an-ı Kerim hediye etti.

#6
Foto - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan katledilen Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan katledilen Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

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