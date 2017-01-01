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Diyanet harekete geçti! 90 bin camide yardım toplanacak

  • Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki camilerde, Yemen 'de gıda güvensizliği ve şiddetli açlık tehlikesi altında yaşayan 8,4 milyon insan için yardım toplanacak.

  • Diyanet İşleri Başkanlığından yurt genelindeki tüm camilerde Yemen için yardım toplanacağı bildirildi.

  • Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için yarın cuma namazının ardından yardım toplanacak.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için cuma namazından sonra 90 bin camide yardım kampanyası başlatılacak.

  • BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Yemen'de yaklaşık 8,4 milyon kişi şiddetli gıda güvensizliği ve açlık tehlikesi altında. Şartlar iyileşmezse yıl sonuna kadar 10 milyon kişi daha bu kategoriye girecek." dedi.

  • Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'deki insani krize ilişkin, "Yaklaşık 8,4 milyon kişi gıda güvensizliği ve şiddetli açlık tehlikesi altında. Şartlar iyileşmezse yıl sonuna kadar 10 milyon kişi daha bu kategoriye girecek." uyarısında bulundu.

  • Öte yandan Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada da Yemen'e bu hafta içinde 21 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.

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