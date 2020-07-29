Diyabet hastalarına müjde! Mor baklava üretildi

"Diyabet hastaları için güzel bir imkan" Bir yıl önce şeker hastası olduğunu söyleyen Emirhan Yardım, "Baklava yiyemiyordum. Atiş ustanın mor baklava üretimini duydum, geldim. Şeker kullanılmadan tamamen meyve karışımıyla yapılan baklava çok güzel. Diyabet hastaları için güzel bir imkan" dedi. "Bu kadar haz alarak yediğim baklava olmadı" Erzurum'dan mor baklava siparişi veren İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasip Saygılı, 20 yıllık diyabet hastası olduğunu belirtti. Doç. Dr. Saygılı, "20 yıldır diyabetle uğraşıyorum. Diyabet tahammül edilmesi gereken bir hastalık. Gıda rejimimi kontrol ediyorum. Ancak bazen tatlı ihtiyacı duyuyorum. Bugüne kadar İstanbul, Gaziantep gibi muhtelif yerlerden diyabet baklavaları denedim. En son bu sene Erzurum'da Selami Atiş ustanın yaptığı baklava kadar haz alarak yediğim baklava olmadı. Selami ustanın baklavası hem tat olarak hem de makul ölçüde yenildiği takdirde şekeri yükseltmiyor. Ben diyabet konusunda uzman değilim. Sadece diyabet hastasıyım, kendi tecrübelerime istinaden bu konuda konuşabilirim" diye konuştu.