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Aktüel
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Dişlerinizi gören, doktorunuzu soracak! 5 adımda alayı bembeyaz olacak! Gerçekten bu yöntem bir harika

2023-08-29 17:25:55
Dişlerinizi gören, doktorunuzu soracak! 5 adımda alayı bembeyaz olacak! Gerçekten bu yöntem bir harika

Gizlice, hepimiz o mükemmel beyaz Hollywood gülümsemesini isteriz, ama ne yazık ki, bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Ünlüler genellikle dişlerini beyazlattırırlar ve bu çok pahalıdır ayrıca her zaman tamamen doğal bir sonuç vermez. Neyse ki, kendi başınıza daha beyaz dişlere sahip olmanıza yardımcı olacak birkaç basit numara da var. Bunların hepsi tamamen doğal, herhangi bir ağartma ürününe ihtiyacınız yok! Kadın erkek herkesin hayali bembeyaz dişlere sahip olmak. Herkesin doğal diş rengi farklılık gösterse de bu, tüm sarı dişlerin sağlıklı dişler olduğu anlamına gelmez. Sararma kötü ağız hijyeni, tütün, kahve, çay, plak veya bazı ilaçlardan kaynaklanıyorsa, doğal mine tabakasına zarar vererek dişlerinizin daha sarı olmasına neden olabilirsiniz. Haberimizde paylaştığımız bu yöntemlerle lekesiz bembeyaz dişlere kolayca sahip olabilirsiniz...

#1
Foto - Dişlerinizi gören, doktorunuzu soracak! 5 adımda alayı bembeyaz olacak! Gerçekten bu yöntem bir harika

1. KARBONAT VE LİMON KARIŞIMI Karbonat ve limon, doğal beyazlatma özellikleri ile bilinir. Ancak, bu yöntemi dikkatlice uygulamak önemlidir. Bir çay kaşığı karbonat ile birkaç damla limon suyunu karıştırarak macun kıvamına getirin. Dişlerinizi bu karışımla fırçalarken nazik hareketlerle masaj yapın. Fakat aşırıya kaçmamaya dikkat edin; çünkü asit içeriği diş minesini zayıflatabilir.

#2
Foto - Dişlerinizi gören, doktorunuzu soracak! 5 adımda alayı bembeyaz olacak! Gerçekten bu yöntem bir harika

2. AKTİF KÖMÜR KULLANIMI Aktif kömür, toksinleri emme özelliği sayesinde popüler bir diş beyazlatma seçeneğidir. Diş fırçanıza bir miktar aktif kömür sürerek dişlerinizi fırçalayın. Daha sonra dişlerinizi iyice temizlediğinizden emin olmak için normal diş macununuzu kullanın.

#3
Foto - Dişlerinizi gören, doktorunuzu soracak! 5 adımda alayı bembeyaz olacak! Gerçekten bu yöntem bir harika

3. ELMA SİRKESİ DURULAMA Elma sirkesi, asidik yapısı sayesinde lekeleri gidermede etkili olabilir. Ancak sirkeyi doğrudan kullanmak yerine suyla seyrelterek kullanmak daha iyidir. Bir çay bardağı suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin. Bu karışımla ağzınızı durulayın ve ardından su ile çalkalayın.

#4
Foto - Dişlerinizi gören, doktorunuzu soracak! 5 adımda alayı bembeyaz olacak! Gerçekten bu yöntem bir harika

4. ÇİLEK VE KABARTMA TOZU MACUNU Çilek, içeriğindeki enzimlerle lekelerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Çileği püre haline getirin ve içine yarım çay kaşığı kabartma tozu ekleyerek karıştırın. Bu karışımı diş fırçanıza alarak dişlerinizi fırçalayın.

#5
Foto - Dişlerinizi gören, doktorunuzu soracak! 5 adımda alayı bembeyaz olacak! Gerçekten bu yöntem bir harika

5. TUZLU SU İLE GARGARA Tuzlu su, ağız hijyenini desteklemek ve lekeleri azaltmak için kullanışlı bir yöntem olabilir. Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyin ve bu karışım ile ağzınızı çalkalayın. Daha sonra su ile çalkalayarak tuzun ağızda kalmasını engelleyin.

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