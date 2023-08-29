Dişlerinizi gören, doktorunuzu soracak! 5 adımda alayı bembeyaz olacak! Gerçekten bu yöntem bir harika

Gizlice, hepimiz o mükemmel beyaz Hollywood gülümsemesini isteriz, ama ne yazık ki, bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Ünlüler genellikle dişlerini beyazlattırırlar ve bu çok pahalıdır ayrıca her zaman tamamen doğal bir sonuç vermez. Neyse ki, kendi başınıza daha beyaz dişlere sahip olmanıza yardımcı olacak birkaç basit numara da var. Bunların hepsi tamamen doğal, herhangi bir ağartma ürününe ihtiyacınız yok! Kadın erkek herkesin hayali bembeyaz dişlere sahip olmak. Herkesin doğal diş rengi farklılık gösterse de bu, tüm sarı dişlerin sağlıklı dişler olduğu anlamına gelmez. Sararma kötü ağız hijyeni, tütün, kahve, çay, plak veya bazı ilaçlardan kaynaklanıyorsa, doğal mine tabakasına zarar vererek dişlerinizin daha sarı olmasına neden olabilirsiniz. Haberimizde paylaştığımız bu yöntemlerle lekesiz bembeyaz dişlere kolayca sahip olabilirsiniz...