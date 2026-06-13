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Ali Rıza Demircan'dan hassas uyarı: İlke inkılaplara iman devam edecekse niçin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyoruz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ahıska Türkleri'ne vefa Türkiye'nin milli silahları denizleri titretti: Gemi batırıldı, İHA düşürüldü, hedef paramparça edildi İşte en çok riskli yaş grubu: Ne kadar bağımlılık o kadar şiddet Bizim çocuklar için 'Vira Bismillah!' zamanı! Türkiye tek yürek Washington sahneden çekiliyor: Hiç akla gelmeyecek bölgede ABD'den boşalan alan Türkiye'ye kalacak Didik didik aranıyor Muş’ta kayıp çobandan hiçbir iz yok
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Foto - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ahıska Türkleri'ne vefa

Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin resmi açılışı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde yapıldı.

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Foto - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ahıska Türkleri'ne vefa

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan resmi açılışa katılarak burada hitap etti ve hatıra defterini imzaladı.

#3
Foto - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ahıska Türkleri'ne vefa

Sergiyle, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizlik ile haklı davalarının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılabilmesi amaçlanıyor.

#4
Foto - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ahıska Türkleri'ne vefa

Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

#5
Foto - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ahıska Türkleri'ne vefa

Sergiden görüntüler...

#6
Foto - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ahıska Türkleri'ne vefa

Sergiden görüntüler...

#7
Foto - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ahıska Türkleri'ne vefa

Sergiden görüntüler...

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