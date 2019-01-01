Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Gazete Yazarları
Güncel
Medya
Yaşam
Ramazan
Teknoloji-Bilişim
Doğa
Dünya
Sağlık
Siyaset
Kültür Sanat
Spor
Ekonomi
Tümü
Emlak
Aktüel
Yerel
Hayat-Aktüel
Çocuk-Eğitim
İslam
"Diriliş"in başladığı şehir Bilecik'te mutlaka görülmesi gereken yerler
Dirilişin şehri Bilecik… Türkiye’nin en küçük illerinden biri olan Bilecik antik çağlardan beri büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış.
Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı Söğüt ve İnönü Savaşları’nın gerçekleştiği Bozüyük.
Ve şehrin merkezinde Selçukluların Şeyh’ül İslam’ı büyük mutasavvıf Şeyh Edebali Türbesi.
İlk Osmanlı kadısı ve müftüsü, Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu sayılan, Ahi Teşkilatı’nın reisi Edebali’nin türbesi Orhan Gazi tarafından yaptırılmış.
Kızı Malhun Hatun’la Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’yi evlendirerek onu damadı yapan Edebali, uzun bir hayat sürmüş.
1326 yılında 120 yaşında vefat ettikten sonra Bilecik de hanımı, kızı ve bazı yakınlarıyla dergahının zikir odasına defnedilmiş.
Türbenin elli metre yakınında, 1392 yılında Yıldırım Bayezid tarafından dedesi Orhan Gazi adına dik bir tepenin kenarındaki kayalar üstüne kurulan Orhan Gazi Camisini de ziyaret ettik.
Bazı kaynaklara göre 1331 yılında Orhan Gazi tarafından inşa ettirildiği belirtilen üç minareli caminin ilk minaresi halen ana yapının otuz metre uzağında bir kayanın üzerinde yükselmekte.
1889 yılında 2. Abdülhamid döneminde tadilatı yaptırılan cami, günümüze bu haliyle ulaşmış.
Kubbesinin kurşunla kaplı olmasından dolayı ‘Kurşunlu Camii’ olarak da anılmakta.
Osmanlı Türk mimarisinin kubbeli yapı alanındaki ilk örneği…
Şeyh Edebali Türbesi ve Camii’nin ardından Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi’ni de ziyaret etmek istedik ama şehre uzak olduğu ve zamanımız kısıtlı olduğu için başka bir zamana erteledik.
Yine merkezde 36 Osmanlı Padişahı’nın hayatlarının görsel ve işitsel teknolojilerle anlatıldığı 200 metrekarelik Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni gezdik.
Ülkemizin ve dünyanın en uzun tarih şeridi olma özelliğini taşıyan, turizme de katkı sağlayan bu eğitim projesi görülmeye değer.
Ayrıca tesisin üç boyutlu sinemasında Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, Bilecik’in fethi ve Şeyh Edebali, yerli ve yabancı turistler tarafından izleniyor.
Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
Son Eklenen Haberler
İran, Umman Denizi'nde Rusya ve Çin..
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te BMC..
Türk polisinden nokta atışı! DAEŞ..
Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya..
TEKNOFEST İstanbul ödülleri..
Çin'den tarihi hamle! Paranın yönü..
Akılalmaz olay! Eski karısının evini..
Rize'de Huser Yaylası'nda mevsimin ilk..
Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı'..
'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek'
Deyrizor'da Esed güçleri ile YPG/PKK..
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi
Libra nedir? Facebook kripto Libra..
Eşsiz şehir Kütahya'da gezilecek yerler
Ada açıklarında düzensiz göçmen botu..
Metiner’den ‘darbe’ uyarısı!..
TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin..
'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği hasadı
İran ele geçirdiği ABD, İsrail ve..
Kocaeli'de silahlı kavga! Bacağına..
Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
Başkan Erdoğan: Sınır boylarında..
Rize'de senenin ilk karı yağdı
"Diriliş"in başladığı şehir Bilecik'te..
'Titrek kavak ormanları' Erciyes'in..
Elektronik sigara ve nargile..
Askere alınacak hükümlülerin..
PSG, Keylor Navas'tan memnun! Kalenin..
15 yıl sabretti 16'ncı organ bağışıyla..
Atadan miras tohumlarla ektikleri..