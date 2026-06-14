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#1
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı!

DİNLENME TESİSİNDE OTURUKEN KÖPEK SALDIRDI Olay, Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen Feride Hozer başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

#2
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı!

Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken, talihsiz kadın ise dehşeti yaşadı.

#3
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı!

KADINI YERDE SÜRÜKLEDİ Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan sonra ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı.

#4
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı!

Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kızının yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koşu.

#5
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı!

TEKME VE SANDALYE İLE MÜDAHALE İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı.

#6
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı!

Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanıp kolunu kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı.

#7
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı!

KOLUNU KOPARDI Kurtulmayı başarınca kendisini yere bırakan kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü.

#8
Foto - Dinlenme tesisinde dehşet anları! Yerde sürükleyerek kolunu kopardı!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve halen içeriye girerek kadına zarar vermeye çalışan köpek, yardıma gelen vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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