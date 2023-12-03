2023-12-03 16:49:11 Dilan Polat’ın başı bu defa ciddi dertte! Yeni soruşturma başlatıldı! Bu haltı da yediği iddia edildi! “Yok artık” diyeceksiniz
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi birçok suçtan tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'a şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması açıldı. Uyuşturucu, güzellik merkezinin laboravutarında üretildi iddiası olay... Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili soruşturma yeni bir boyut kazandı. Avukat Feyza Altun kendisine Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu söyleyen bir kişiden, "Dilan ve Engin Polat Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla uyuşturucu hammaddesi getirip laboratuvarlarda ayrıştırıyorlar" telefonu üzerine savcılığa ihbarda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı.