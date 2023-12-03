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Dilan Polat’ın başı bu defa ciddi dertte! Yeni soruşturma başlatıldı! Bu haltı da yediği iddia edildi! "Yok artık" diyeceksiniz

2023-12-03 16:49:11
Dilan Polat’ın başı bu defa ciddi dertte! Yeni soruşturma başlatıldı! Bu haltı da yediği iddia edildi! “Yok artık” diyeceksiniz

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi birçok suçtan tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'a şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması açıldı. Uyuşturucu, güzellik merkezinin laboravutarında üretildi iddiası olay... Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili soruşturma yeni bir boyut kazandı. Avukat Feyza Altun kendisine Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu söyleyen bir kişiden, "Dilan ve Engin Polat Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla uyuşturucu hammaddesi getirip laboratuvarlarda ayrıştırıyorlar" telefonu üzerine savcılığa ihbarda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı. 

#1
Foto - Dilan Polat’ın başı bu defa ciddi dertte! Yeni soruşturma başlatıldı! Bu haltı da yediği iddia edildi! "Yok artık" diyeceksiniz

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor. Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar Ligi' ismiyle paylaştığı fotoğraf içinde bulunan 15 fenomen daha şüpheli olarak soruşturmaya eklenirken Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte Polat çiftine bir suçtan daha soruşturma başlatıldı.

#2
Foto - Dilan Polat’ın başı bu defa ciddi dertte! Yeni soruşturma başlatıldı! Bu haltı da yediği iddia edildi! "Yok artık" diyeceksiniz

Avukat Altun'un ihbarı ise oldukça dikkat çekici. İhbar dilekçesine göre olay 10 Ekim günü yaşandı. Avukat Feyza Altun, Polat çiftine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı.  Paylaşımların ardından 10 Ekim günü Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi. Daha sonra bu kişiyi arayan Altun, konuşmayı kayda da aldı. 

#3
Foto - Dilan Polat’ın başı bu defa ciddi dertte! Yeni soruşturma başlatıldı! Bu haltı da yediği iddia edildi! "Yok artık" diyeceksiniz

A.K. adlı Kapalıçarşı esnafı, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini, bu hammaddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu hammaddesi olduğunu ve bazı hammaddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söyledi. Konudan yüzde yüz emin olduğunu söyleyen kişiye avukat Altun, bu durumu neden kendisine anlattığını sorunca A.K., kendisine güvendiğini ve başkası ile konuşmayacağını belirtti.

#4
Foto - Dilan Polat’ın başı bu defa ciddi dertte! Yeni soruşturma başlatıldı! Bu haltı da yediği iddia edildi! "Yok artık" diyeceksiniz

Bu konuşma üzerine Altun, bu denli büyük bir suç işlenmişse iftira kastı olmaksızın, yapılan konuşma nedeniyle ihbar yapma zorunluluğu olduğunu kaydetti. Elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.

#5
Foto - Dilan Polat’ın başı bu defa ciddi dertte! Yeni soruşturma başlatıldı! Bu haltı da yediği iddia edildi! "Yok artık" diyeceksiniz

İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı. Bu suç yönünden de başlatılan soruşturma ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.

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