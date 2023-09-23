Dikkat herkesin başına gelebilir! Yüklü sipariş aldı hayatının şokunu yaşadı

Olayı duyar duymaz esnafa destek olmak isteyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Bayrakçı da kargo şirketlerinin en değersiz ürünleri bile kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Bayrakçı, "Böyle mağdur olan arkadaşlarımızın çokluğu dikkatimizi çekti. Şimdi bizim burada amacımız koca bir şirketi ya da bu şirketleri suçlamak değil. Ama çalıştırdıkları personeller içerisine kötü niyetli insanlar sızabilir. Kardeşimiz de gerçekten çok ciddi bir zarar verdi. Hatta şimdi tezgahın üzerindeki tekrar işlenen ürünler de işte paketi kaybolan ürünler. İnsanın içi cız ediyor. Şimdi tekrar aynı emek veriliyor. Bizim işimiz gerçekten zor bir iş. Yani bunlar el işi yapılan ürünler. Bu kadar emek, günlerce üstünde uğraşılan, emek verilen ürünler, oradaki kötü niyetli bir kişi yüzünden yok şu anda. Kargo firmasının ne yapması gerekiyor? Şu anda tabi onlar içerisinde değerli maden olduğu zaman zaten alış yapmıyorlar. Dediğim gibi arkadaşımızın da burada bir sigorta maliyetini belirten, içerisindeki maddenin ne olduğunu belirten bir fatura alması gerekiyordu. Ama bunun içerisine bir tane kuş tüyü de olsa, bizim paketimizin kaybolmaması gerekiyor. Önemli olan burada bir paketin kaybolması. O yüzden kargo şirketlerini birazcık daha dikkatli olmaya, çalıştırdıkları personelleri, çalıştırdıkları kadroları tekrardan gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi.