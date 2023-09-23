Dikkat herkesin başına gelebilir! Yüklü sipariş aldı hayatının şokunu yaşadı

30 gün tanzim süresinin dolmasına 15 gün kaldığını söyleyen Gökçe, daha sonra ürünleri bulunamazsa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. 325 bin lira değerinde ürünü kargoda kaybolan esnaf, "3 gün sonra gittiğinde aktarma merkezinde öyle bir şey olmadığını, bizim oraya gidip tanzim oluşturmamız gerektiğini söyledi bize. Ondan sonra biz de gittik İstanbul'a ve tanzim oluşturduk. Şimdi kargo şirketi de, değerli maden taşımadıklarını, içinde altın, para, çek, senet olduğunu söyleyerek de hiçbir şekilde haklılığımızı kabul etmiyor. Kargo içerisinde altın vardı. Hazırlanmış ürünler, kalıplar, kendimize ait modellerimiz vardı. Yaklaşık 192 gram civarında. Faturası da zaten var. 325 bin TL. Suç durusunda bulunamadık çünkü şu an tanzim süreci başladı. 30 gün içinde kargo bulunmazsa suç duyurusunda bulunacağız. Şu an günleri sayıyoruz" açıklamasında bulundu.