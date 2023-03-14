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Sağlık
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Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

2023-03-14 16:43:06
Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Bağışıklık sistemi vücudumuzun ayakta kalmasını sağlayan, çeşitli virüslere karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Sık sık hastalnıyorsanız bağışıklık sisteminiz size belirli sinyaller veriyor olabilir. Peki bağışıklığı güçlendirmek için nelerden uzak durmak gerekiyor? Prof. Dr. Canan Karatay, kullanılan deterjanlar, kimyasallar ve dezenfektanların, dışarıdaki havadan daha kirli olduğunu bildiriyor. Karatay, evin içerisindeki kirli havanın, bağışıklık sistemine oldukça zararlı olduğunu belirtiyor.

#1
Foto - Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Stres ve kaygıyı azaltmak, bağışıklık sisteminin altın anahtarıdır. Uzun süreli stres, iltihaplanmaya neden olabilir. Özellikle, uzun süreli psikolojik stres, çocuklarda bağışıklığı zayıflatabilir. Stresin hastalıklara kapı araladığını belirten Karatay, yediğiniz besinlere mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini söyleyerek, bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan en önemli faktörün stres olduğunu ifade ediyor.

#2
Foto - Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Karatay, stresten arınmak için mutluluğun kendi elimizde olduğunu belirtiyor. Mutluluk hormonunun ortaya çıkması için şekerden, işlenmiş gıdalardan, antidepresan ve mide ilaçlarından uzak durmanızı öneriyor.

#3
Foto - Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Ev temizliğinde mis gibi kokan deterjanları kullansak da, aslında bunlar sağlığa çok zararlı. Karatay, kullanılan deterjanlar, kimyasallar ve dezenfektanların, dışarıdaki havadan daha kirli olduğunu bildiriyor. Karatay, evin içerisindeki kirli havanın, bağışıklık sistemine oldukça zararlı olduğunu belirtiyor.

#4
Foto - Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Karatay, vücuda giren işlenmiş gıdalardan ve trans yağlardan uzak durmanız gerektiğini söylüyor ve uzak durulmadığı takdirde, bağışıklık sistemini oldukça olumsuz etkileyeceğini bildiriyor. Trans yağlar; kalp hastalığını tetikler, insülin direncini artırabilir.

#5
Foto - Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Yetersiz veya kalitesiz uyku, hastalığa daha fazla yatkınlıkla bağlantılıdır. Yeterince dinlenmek, bağışıklığınızı güçlendirebilir. Ayrıca, bağışıklık sisteminizin hastalıklarla daha iyi savaşmasını sağlamak için hasta olduğunuzda daha fazla uyumayı tercih ederek vücudunuzu dinlendirin. Yetişkinler her gece 7 saat veya daha fazla uyumayı hedeflemeli, gençlerin ise 8-10 saat, daha küçük çocukların ise 14 saat uyuması gereklidir.

#6
Foto - Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Meyve, sebze, kabuklu yemişler, tohumlar ve baklagiller gibi bütün bitkisel gıdalar, antioksidanlar açısından fazlasıyla zengindir. Bu gıdalardaki antioksidanlar, vücudunuzda yüksek seviyelerde biriktiğinde iltihaba neden olabilen serbest radikaller adı verilen bileşiklerle savaşarak iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda bitkisel gıdalardaki lif, bağırsak mikrobiyomunuzu veya bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakteri topluluğunu besleyebilir. Bununla beraber meyve ve sebzeler, soğuk algınlığının süresini azaltabilecek C vitamini gibi besinler açısından oldukça zengindir.

#7
Foto - Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Su vücut direncinin artırılmasında ve bağışıklığı güçlü tutmakta çok önemlidir. Bu nedenle günde 2 litre su tüketmeye çalışın.

#8
Foto - Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Düzenli egzersiz yapmak bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Uzun süreli yoğun egzersiz bağışıklık sisteminizi zorlasada, orta düzeyde egzersiz bağışıklığınızı güçlendirebilir.

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