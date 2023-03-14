2023-03-14 16:43:06 Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı
Bağışıklık sistemi vücudumuzun ayakta kalmasını sağlayan, çeşitli virüslere karşı koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Sık sık hastalnıyorsanız bağışıklık sisteminiz size belirli sinyaller veriyor olabilir. Peki bağışıklığı güçlendirmek için nelerden uzak durmak gerekiyor? Prof. Dr. Canan Karatay, kullanılan deterjanlar, kimyasallar ve dezenfektanların, dışarıdaki havadan daha kirli olduğunu bildiriyor. Karatay, evin içerisindeki kirli havanın, bağışıklık sistemine oldukça zararlı olduğunu belirtiyor.