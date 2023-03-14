Dikkat! Canan Karatay'dan önemli uyarı

Yetersiz veya kalitesiz uyku, hastalığa daha fazla yatkınlıkla bağlantılıdır. Yeterince dinlenmek, bağışıklığınızı güçlendirebilir. Ayrıca, bağışıklık sisteminizin hastalıklarla daha iyi savaşmasını sağlamak için hasta olduğunuzda daha fazla uyumayı tercih ederek vücudunuzu dinlendirin. Yetişkinler her gece 7 saat veya daha fazla uyumayı hedeflemeli, gençlerin ise 8-10 saat, daha küçük çocukların ise 14 saat uyuması gereklidir.