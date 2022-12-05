2022-12-05 14:19:57 Dikkat! Bu belirtileri varsa zaman kaybetmeyin!
En önemli duyu organımız olan gözlerde ışık çakmaları, uçan cisimler görme, görme alanı içerisinde gri ya da siyah perde görme gibi belirtiler çok ciddi bir hastalık olan retina yırtılmasının habercisi olabilir. Bu belirtileri görüyorsanız zaman kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız. Retina dekolmanı tedavisinde erken teşhisin ve hızlı tedavi sürecinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Göz Hastalıkları ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, “Retinada oluşan yırtıklar tedavi edilmediği taktirde retina yerinden ayrılır ve görme ciddi azalma olur. Retina dekolmanı dediğimiz bu durum gelişince, tek tedavi seçeneği cerrahi müdahaledir.” değerlendirmesinde bulundu.