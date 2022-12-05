Dikkat! Bu belirtileri varsa zaman kaybetmeyin!

GÖZLERLE İLGİLİ PROBLEMLERDE HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR İnsanları dünyaya bağlayan pencere olarak nitelendirebileceğimiz gözlerimiz, beş duyu organımız arasında öğrenme ve algılama yeteneğimizin yüzde 80’ini borçlu olduğumuz en önemli duyu organımızdır. En hassas organlarımızdan olan gözlerimiz aynı zamanda çok karmaşık bir yapıya da sahiptir. Gözlerde yaşanan problemlerde zaman kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor. Göze gelen ışığı algılayan sinir hücrelerinden oluşan ve bu ışığı sinirler aracılığıyla beyne ileterek görmemizi sağlayan retina dokusunda meydana gelen retina yırtılması ve retina dekolmanı hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları ve Retina Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, hastalığın belirtileri ve tedavi süreci hakkında uyarılarda bulundu. “TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI GÖRME KAYIPLARI İLE SONUÇLANIR” Retina dekolmanının ciddi bir göz hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, “Yarı saydam bir tabaka olan retina, beynimize çok ince bir sinir ile bağlıdır. Bu bağlantı aracılığıyla görme eylemini gerçekleştiririz. Ciddi bir göz hastalığı olan retina dekolmanı, sağlam retina tabakasının yapışık olduğu göz küresinin iç yüzeyinden ayrılması şeklinde karşımıza çıkar. Retinanın yerinden ayrılmasının en sık nedeni ise retinada oluşan yırtıklardır. Eğer retina yırtığı hemen tedavi edilmezse retina yerinden ayrılmaya başlar ve bütün retinaya yayılır. Görüşümüz de, önce bir alanda bozulmaya başlayarak saatler ve günler içerisinde ışık görme seviyesine kadar azalır. Tedavi sürecinde zaman kaybedilmesi durumunda da bu hastalık kalıcı görme kaybı ile sonuçlanır. Dolayısıyla belirtileri iyi anlayarak risk grubunda olan kişilerin rutin olarak göz kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Aynı şekilde diyabet ya da yüksek kan basıncı gibi sistemik hastalıkları olanlarda kan akımı retinayı da etkileyeceği için söz konusu sağlık sorunlarının da düzen içerisinde tutulması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.