Dezenformasyon bülteni yayımlandı! İşte haftanın yalan haberleri

6.YALAN: “ABD Savaş Uçakları KKTC Hava Sahasını İhlal Etti” İddiası Rum ve Yunan basınında yer alan, “ABD savaş uçakları KKTC hava sahasını ihlal etti” iddiası, doğru değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası çevresinde gerçekleşen her türlü faaliyet, ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak, yakından takip edilmektedir. Bu kurumların verilerine göre, Agile Combat Employment (ACE) Tatbikatı’na katılan ABD savaş uçakları, faaliyetleri esnasında KKTC hava sahasını ihlal etmeden geri dönüş yapmıştır. Tatbikat esnasında oluşabilecek senaryolar önceden değerlendirilmiş ve gerekli tertibat alınmıştır. KKTC hava sahası Türkiye Cumhuriyeti Hükümran hava sahası gibi her an takip ve kontrol edilerek korunmaktadır.