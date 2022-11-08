Dezenformasyon bülteni yayımlandı! İşte haftanın yalan haberleri

4. YALAN: AFAD Tatbikatına Yönelik Asılsız İddialar 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57’de, ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilecek AFAD tatbikatının amacına ilişkin, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkemiz, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan AlpHimalaya deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Türkiye yüz ölçümünün yüzde 42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Dolayısıyla alınacak tedbirler kadar, deprem öncesi yapılması gerekenler konusunda bilinçlenme ve afet sırasında doğru davranış modelleri, hayati öneme sahiptir. 12 Kasım’da ülke genelinde gerçekleşecek “Çök-KapanTutun” tatbikatı, deprem sırasında yapılacak bu basit, ancak hayat kurtaran üç hareketin, uygulama ile öğrenilmesini amaçlamaktadır. Çök-Kapan-Tutun egzersizinin, gerçek bir deprem sırasında insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme davranışını iki kat artırdığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Gerçekleşecek tatbikatla ilgili, radyolar ve televizyonlar, aynı anda anons geçecek ve Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden tüm Türkiye’ye aynı anda tatbikat mesajı gönderilecektir. Söz konusu paylaşımlardaki iddialar, toplumu paniğe sevk etmeye yönelik manipülasyonlardır. İlgili kurumların açıklamaları dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.