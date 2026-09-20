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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

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Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Hükümetin istihdamı korumak amacıyla hayata geçirdiği İstihdamı Koruma Destek Programı'nda ikinci dönem tüm hızıyla devam ederken, şartları sağlayan işletmelere her çalışan için aylık 3.500 TL'ye kadar doğrudan nakit destek sağlanacağı duyuruldu. İmalat sanayi ve belirli turizm tesislerini kapsayan bu dev program için başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlarken, işletmelerin bu fırsattan yararlanabilmek için 31 Ekim 2026 tarihine kadar harekete geçmesi gerekiyor. Koruma kriterlerini yerine getiren KOBİ'ler ise 36 aya kadar vadeli cazip kredi imkanlarından da faydalanabilecek.

#1
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Hükümetin, istihdamı korumak amacıyla işletmelere desteği sürüyor. Bu kapsamda İstihdamı Koruma Destek Programı'nda ikinci dönem başladı. Uygulama esasları da yeniden belirlendi. İşletmelerde her çalışan için 3.500 TL destek sağlanacak. Aynı zamanda KOBİ'ler 36 aya kadar vadeli kredi de kullanabilecek. Peki hangi işletmeler başvurabilecek? Hangi şartlar aranıyor? İşte ayrıntılar...

#2
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen program kapsamında, istihdam seviyesini belirlenen kriterlere göre koruyan imalat sanayi işletmelerine yönelik desteklerin kapsamı ve ödeme sistemi yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle, belirli sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdamını koruyan işletmelere aylık 3 bin 500 liraya kadar doğrudan destek sağlanabilecek. Bunun yanı sıra işletmeler için 36 aya kadar vadeli kredi desteğinin de önü açıldı. Destekten yararlanmak için başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başladı. 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

#3
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Düzenlemeyle birlikte destek kapsamına alınan sektörler şöyle sıralanıyor: Tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, Belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler de destekten yararlanabilecek.

#4
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısını, en az 6 ay olarak belirlenecek koruma döneminde aylık bazda koruması gerekecek. Ödeme talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya daha yüksek olması halinde işletmenin o ay istihdamını koruduğu kabul edilecek.

#5
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Referans dönemine ait ortalama aylık prim gün sayısını, koruma dönemlerinde aylık bazda koruyan işletmelere destek sağlanacak. Ayrıca, koruma döneminin başından itibaren ödeme talep edilen ay dahil dönemdeki ortalama aylık prim gün sayısının, referans döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda, bu dönemdeki tüm aylarda istihdam seviyesi korunmuş sayılacak.

#6
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

İstihdamını koruyan işletmelere, koruma dönemi boyunca 30 prim günü karşılığında aylık 3 bin 500 liraya kadar ödeme yapılabilecek. İlgili ayda/dönemde verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle 4A'lı (SSK'Lı) uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işyerlerine ödenecek.

#7
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

İşletmenin ortalama prim gün sayısını koruyamadığı ay olursa bir sonraki ay koruması halinde ödeme talep edebilecek mi? Evet. Koruma döneminin başından itibaren ödeme talep edilen ay dahil dönemdeki ortalama aylık prim gün sayısının, referans döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda, bu dönemdeki tüm aylarda istihdam seviyesi korunmuş sayılacak.

#8
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Destek ödemeleri nereye yapılacak? Destek ödemeleri, KOSGEB kayıtları ve sistem verileri üzerinden gerekli şartları karşıladığı belirlenen işletmelere yapılacak. KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek ödemeler, SGK'nın ilgili banka hesabına veya işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına aktarılabilecek. Aktarılan destek tutarı sadece vergi dairesi ve SGK prim borç ödemesi için kullanılacak. Ödemelerin, işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarına mahsup edilmesine imkan sağlanacak.

#9
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

İşletmenin KOSGEB'e borcu olup olmadığı kontrol edilecek mi? Evet. İşletmenin KOSGEB'e vadesi geçmiş borcunun bulunmaması varsa eğer ödeme talebinden önce borcunu ödemiş olması gerekecek.

#10
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Farklı illerde şubesi olan işletmeler her şube için başvuru yapabilir mi? Toplam prim tüm şubelerin destek kapsamında yer alan SGK sicillerine ait çalışan sayısı üzerinden hesaplanacak. Kredi kullanımı kimler için geçerli olacak? İstihdamını koruyan işletmeler, istihdam maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek limitler çerçevesinde kredi kullanabilecek.

#11
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Kredi şartları neler olacak? Kredilerde azami 6 ay anapara ödemesiz dönem ve 36 aya kadar vade imkanı bulunacak. Sağlanacak destek miktarı ise en fazla 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Kredi tutarı, iş yerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak. İşletmeler için hesaplanan kredi tutarı bir kat artırılabilecek. Bankalar kredi kullanımında vergi ve kesinti gibi şartlar getirecek mi? Program kapsamında kullanılabilecek krediye ilişkin hususlar, bankalar ile imzalanan protokolde belirlenecek. KOBİ'ler için KKDF oranı yüzde 0, BSMV oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacak.

#12
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Turizm sektöründeki hangi işletmeler destekten yararlanacak? SGK'nın 2026/21 sayılı genelgesi ile Turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesisi işyerlerinde 01.05.2026- 31.12.2026 dönemi için sigortalı başına 3.500 TL destek verilecek.

#13
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Destek hesabı nasıl olacak? Bu destek kapsamında; ilgili ayda/dönemde verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle 4A'lı yani SSK'lı uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Uzun vadeli sigorta kollarından olmayan çalışanlar destek kapsamında olmayacak.

#14
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Hangi şartlar gerekiyor? 2026 yılı turizm ücret desteğinde yararlanabilmek için işyerinin borcunun olmaması, İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması ve faaliyette olması, Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, kayıt dışı ve sahte sigortalı kişi çalıştırmaması, cari ay primlerini süresinde ödemesi gerekiyor. İşletmelerin destekten yararlanması için bir başvuru yapması gerekmiyor.

#15
Foto - Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Şartlara uyulmaz ise ne olacak? 2026 yılı Mayıs ila Aralık ayları/ dönemleri için mahkeme kararıyla veya denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde; çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ile sigortalıların prime esas kazançlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden ödenen tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.

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