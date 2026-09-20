Devletten çalışana nakit yağmuru başladı! Her ay 3.500 TL karşılıksız destek! İşte ödeme şartları ve son tarih

Hükümetin istihdamı korumak amacıyla hayata geçirdiği İstihdamı Koruma Destek Programı'nda ikinci dönem tüm hızıyla devam ederken, şartları sağlayan işletmelere her çalışan için aylık 3.500 TL'ye kadar doğrudan nakit destek sağlanacağı duyuruldu. İmalat sanayi ve belirli turizm tesislerini kapsayan bu dev program için başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlarken, işletmelerin bu fırsattan yararlanabilmek için 31 Ekim 2026 tarihine kadar harekete geçmesi gerekiyor. Koruma kriterlerini yerine getiren KOBİ'ler ise 36 aya kadar vadeli cazip kredi imkanlarından da faydalanabilecek.