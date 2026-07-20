Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin

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Şanlıurfa son dönemde kaçak elektrik kullanımı konusunda sürekli gündem olurken kentte yasak yollardan eme oranları inanılmaz boyutlara ulaştı.
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Şanlıurfa son dönemde kaçak elektrik kullanımı konusunda sürekli gündem olurken kentte yasak yollardan eme oranları inanılmaz boyutlara ulaştı.
Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulama sezonunda bazı bölgelerde kaçak elektrik tüketiminin yüzde 94'e ulaştığını, tahsilat oranının ise yüzde 5 seviyesinde kaldığını açıkladı. Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi ile Eyyübiye ilçesine bağlı Yolbaşı ve Keskin mahallelerinde kaçak tüketim bu zirve orana çıkarken, 28 mahallede ortalama oran yüzde 90 olarak kayıtlara geçti.
Eyyübiye, Harran, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde Damlasu, Türkoğlu ve Demirli hatlarından beslenen 591 tarımsal sulama abonesinden 554'ünün vadesi geçmiş borcu bulunuyor. Şirket, bu aboneler arasında 10 yıldır hiç ödeme yapmadan harici bağlantıyla kaçak tüketimine devam edenlerin de bulunduğunu tespit etti. Kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen abone oranı yalnızca yüzde 5.
Şanlıurfa genelinde 17 bin 143 tarımsal sulama abonesi kayıtlı; bunların yaklaşık yüzde 70'inin elektrik borcu var. Toplam ödenmemiş tutar milyarlarca TL'ye ulaştı. Dicle Elektrik, kaçak tüketim ve tahsilat sorununun mevcut seyrinde devam etmesi halinde şebeke üzerindeki yükün artacağını ve borcunu düzenli ödeyen üreticileri de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.
Şirket, aşırı yük nedeniyle yaşanabilecek kesintilerden düzenli ödeme yapan abonelerin etkilenmemesi amacıyla sahada ek önlem devreye aldı. Yakıt bedeli karşılanmak üzere borcunu ödeyen üreticilere jeneratör desteği sağlandı.
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