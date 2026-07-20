  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin Muhteşem lezzetini geleneksel yöntemle üretilmesine borçlu Dünya Kupası'nı kazanmış gibi sevindiler: Filistin halkında İspanya coşkusu İşte en çok boşanan meslekler! Zirvedeki meslek rekor kırdı! Otomobil devi elektrikli modelin fişini çekiyor! Gazze'de katliamın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 73 bin 283'e yükseldi Dolar kuru için 9 liralık şok beklenti: Merkez Bankası açıkladı Başkan bulunamıyor, ihtarlar üst üste... Tarihi kulüp Altay'da durum içler acısı Matador mu, Tangocular mı? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin

Şanlıurfa son dönemde kaçak elektrik kullanımı konusunda sürekli gündem olurken kentte yasak yollardan eme oranları inanılmaz boyutlara ulaştı.

#1
Foto - Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarımsal sulama sezonunda bazı bölgelerde kaçak elektrik tüketiminin yüzde 94'e ulaştığını, tahsilat oranının ise yüzde 5 seviyesinde kaldığını açıkladı. Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi ile Eyyübiye ilçesine bağlı Yolbaşı ve Keskin mahallelerinde kaçak tüketim bu zirve orana çıkarken, 28 mahallede ortalama oran yüzde 90 olarak kayıtlara geçti.

#2
Foto - Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin

Eyyübiye, Harran, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde Damlasu, Türkoğlu ve Demirli hatlarından beslenen 591 tarımsal sulama abonesinden 554'ünün vadesi geçmiş borcu bulunuyor. Şirket, bu aboneler arasında 10 yıldır hiç ödeme yapmadan harici bağlantıyla kaçak tüketimine devam edenlerin de bulunduğunu tespit etti. Kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen abone oranı yalnızca yüzde 5.

#3
Foto - Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin

Şanlıurfa genelinde 17 bin 143 tarımsal sulama abonesi kayıtlı; bunların yaklaşık yüzde 70'inin elektrik borcu var. Toplam ödenmemiş tutar milyarlarca TL'ye ulaştı. Dicle Elektrik, kaçak tüketim ve tahsilat sorununun mevcut seyrinde devam etmesi halinde şebeke üzerindeki yükün artacağını ve borcunu düzenli ödeyen üreticileri de olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

#4
Foto - Devleti göz göre göre soyuyorlar: Biri artık şunlara dur desin

Şirket, aşırı yük nedeniyle yaşanabilecek kesintilerden düzenli ödeme yapan abonelerin etkilenmemesi amacıyla sahada ek önlem devreye aldı. Yakıt bedeli karşılanmak üzere borcunu ödeyen üreticilere jeneratör desteği sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Feci kazada çok sayıda yaralı var
Yerel

Feci kazada çok sayıda yaralı var

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.
Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var
Dünya

Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var

Peru'nun Sicaya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Hükümet ile Husiler arasında savaş
Dünya

Hükümet ile Husiler arasında savaş

Yemen'de İran uçağı kriziyle tırmanan gerilim, karşılıklı savaş hazırlıklarıyla yeni bir evreye girdi. Hükümet askeri müdahale mesajı verirk..
Bugün parti kursa ne kadar oy alır? İşte ankette küfürbaz Özgür’ün oy oranı
Siyaset

Bugün parti kursa ne kadar oy alır? İşte ankette küfürbaz Özgür’ün oy oranı

Özellikle 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde nokta atışı tahmin yapan Areda Survey, bu kez CHP'yi bölmeye çalışan Özgür Özel'in kuracağı yeni ..
Fırat Nehri'nde can pazarı!
Yerel

Fırat Nehri'nde can pazarı!

Adıyaman-Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri kenarına hafta sonunu değerlendirmek için piknik yapmaya giden vatandaşlar, Atatürk Bara..
Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi
Dünya

Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi

İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan bir birliğin, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline girdiği bildirildi. Askeri araçlara ins..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23