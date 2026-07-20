İstanbul'un göbeğinde büyük skandal! 22.5 milyon liralık aidat vurgunu

İFLAS ETMİŞ DURUMDAYIZ" - Sitenin yeni yönetiminden Volkan Karakaya, süreci ve tespit ettikleri usulsüzlükleri şu sözlerle aktardı:"2023 yılında malum bir genel kurul kararı alınmıştı. Baskıyla, şantajla, tehditle, usulsüz bir şekilde yönetime geldiler. 2026'ya geldiğimiz zaman toplamda 32 milyona yakın bir ödeme alındı. Ancak ödemelerin karşılığı sitede yoktu. Biz yönetime geldikten sonra hesapları incelediğimiz zaman toplamda 22,5 milyona yakın eski başkanın hesabına para aktarıldığını gördük. Tabii başkanın hesabından başka yerlere aktarıldığını da tespit ettik. Bunlarla ilgili savcılık kanalında başvurularımızı yaptık. Yönetime geldikten sonra sitenin piyasaya olan borçların toplamıyla birlikte 11,5 milyon TL'ye yakın bir borcunun olduğunu biliyoruz. Bizim göreve geldiğimiz 2 hafta süre içinde siteye aralıklarla icradan geldiler. Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış, elektrikler kaçak bağlanmış. Sitemizde inanılmaz bir sıkıntı var, açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız. Büyük bir mağduriyet var, bu borcun içinden nasıl çıkacağımızı da bilmiyoruz. Bağımsız bölümlerden oluşan toplamda 268 dairelik bir siteyiz. Nihat Ö. ve Suat Y. sitemizi yaklaşık 2 buçuk yıldır mağdur etmiş durumda. Devlet kurumlarından bu konuda destek bekliyoruz."