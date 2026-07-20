İstanbul'un göbeğinde büyük skandal! 22.5 milyon liralık aidat vurgunu

EVLERİNİ KURŞUNLADILAR - Sitede güvenlik sorunları ve usulsüz para toplamalar yaşandığını belirten Nurettin Körpe, şunları söyledi:"Bizim daha önceden cam arkasında kurşunlanma olayı oldu iki sefer. Biz söylediğimizde 'Onları polisler yaptı' dediler, sürekli yalanlar söylediler. Biz çok mağdur olduk bu konuda. Sorduğumuzda da 'Siteye dışarıdan gelenler yaptı, korumak için yaptılar' gibi yalanlar söylediler. Biz sonradan duyduk ki olay başkaymış, yapacak da bir şey yok. Bizi her konuda yalanla, tehditlerle bastırmaya çalıştılar. Bir de sürekli para topluyorlardı. Bir icraat ya da bir gelişme görmedik açıkçası. Ben şahsa aidattan hariç 70-80 bin liraya yakın para harcadım. O yüzden bu yönetimin gitmesi bizim için daha iyi oldu. Yakalanması için de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Cezaları neyse çeksinler, biz bu konuda mağduruz. Başkalarını da mağdur etmesinler."