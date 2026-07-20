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ABD, yeni saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar

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AA Giriş Tarihi:

ABD, yeni saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'da peş peşe patlamalar meydana geldi.

#1
Foto - ABD, yeni saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar

İran devlet televizyonu, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

#2
Foto - ABD, yeni saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar

Patlama sesinin ABD’nin İran’a yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca Çabahar ve Kunarek kentlerinde de patlama sesi duyulduğu ifade edildi.

#3
Foto - ABD, yeni saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar

Öte yandan İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Santrali çevresinde İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği aktarıldı.

#4
Foto - ABD, yeni saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

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