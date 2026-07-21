Baykar'ın ortağı da işin içinde: 3 ülke güçlerini birleştirdi, Kaan'a rakip oluyor

Programın uluslararası katılımı da genişliyor. Kanada, GCAP’a gözlemci statüsüyle katılan İngiltere, İtalya ve Japonya dışındaki ilk ülke oldu. Bu statü Kanada’ya hassas proje bilgilerine erişim imkânı sağlarken Ottawa, mevcut aşamada programın mali yükümlülüklerine ve üç kurucu ülke arasındaki sözleşmelere taraf olmayacak. GCAP kapsamında geliştirilen altıncı nesil savaş uçağının İngiltere ve İtalya’nın Eurofighter Typhoon, Japonya’nın ise Mitsubishi F-2 uçaklarının yerini alması planlanıyor. Yapay zekâ, düşük görünürlük, gelişmiş sensörler, ağ merkezli harp ve insanlı-insansız görev kabiliyetleriyle donatılacak platformun 2035 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.