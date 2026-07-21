Baykar'ın ortağı da işin içinde: 3 ülke güçlerini birleştirdi, Kaan'a rakip oluyor

İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen GCAP’ta savaş uçağının ortak tasarım ve geliştirme faaliyetleri Edgewing tarafından yürütülüyor. BAE Systems, Leonardo ve Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. ortaklığında kurulan şirket, programın üç uluslu ana yüklenicisi ve tasarım otoritesi olarak görev yapıyor. GCAP Ajansı, Temmuz 2026’da Edgewing ile 6,14 milyar dolar değerinde ve 18 ay süreli bir sözleşme imzaladı. Sözleşme; ileri konsept geliştirme ve değerlendirme aşamasının tamamlanmasının yanı sıra ortak ayrıntılı tasarım ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesini kapsıyor. Edgewing’e Nisan 2026’da da 916 milyon dolarlık ilk uluslararası sözleşme verilmişti.