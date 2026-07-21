Bu ilk kez oluyor: Türkiye o ülkeden tonlarca soğan aldı
Türkiye'de soğan fiyatları füze gibi fırlarken ortaya çıkan tablo vatandaşları isyan ettirmişti. Son gelen haberlere göre Türkiye tonlarca soğan ithal etti. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'de soğan fiyatları füze gibi fırlarken ortaya çıkan tablo vatandaşları isyan ettirmişti. Son gelen haberlere göre Türkiye tonlarca soğan ithal etti. İşte detaylar...
Irak'ın Duhok bölgesinden ilk kez Türkiye'ye soğan ihracatı gerçekleştiriliyor. Duhok'un Berdereş ilçesindeki Zengene Şirketi, İbrahim Halil-Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye 3 bin ton soğan göndermeye başladı.
Duhok Tarım Müdürlüğü ise ihracatın iç piyasadaki fiyatları etkilemeyeceğini belirterek, gerekli şartları yerine getiren tüm şirketlerin tarım ürünlerini ihraç edebileceğini açıkladı.
Duhok Tarım Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Muslih Hasan, Rûdaw’a yaptığı açıklamada, "Bu, İbrahim Halil Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye yapılan ilk soğan ihracatıdır. Daha önce Kürdistan Bölgesi'nde üretilen soğan Körfez ülkelerine ihraç ediliyordu" dedi.
Hasan, soğan ihracatının aralık ayına kadar devam edeceğini belirterek, bunun iç piyasadaki fiyatlar üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını ifade etti.
Bilindiği üzere Türkiye'de soğan fiyatları bir dönem 70 TL seviyesine kadar yükseldi. Piyasadaki fiyat dengesizliği kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tarım sektörüne yakın çevreler fiyatların dengelenebilmesi için ithalatın gerekli olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunuyordu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23