Develere zehirli yılan yutturulmasının ardında nasıl bir sebep var?

Peki bu zehirli yılanlar, iyileştirmek şöyle dursun develeri zehirler mi? eveler yılan tarafından ısırıldığı takdirde elbette bundan olumsuz etkilenirler ancak bu durum, onlar için hayati bir risk teşkil etmez. Bunun sebebi ise yılan zehrinin, kırılgan protein yapılarından oluşmasıdır. Develerin sindirim sistemi bir hayli güçlü olduğundan vücutlarına giren yılan zehri, sahip oldukları düzenli sindirim fonksiyonunun etkisiyle kolaylıkla ortadan kaldırılır. Yine develerin yaşadıkları coğrafyada hayatta kalmak için her bulduklarını yeme alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda, tükettikleri çoğu besin ve canlıdan aslında çok sayıda riske maruz kaldıkları ve yılan zehrinin tüm bunların yanında oldukça hafif kaldığını söylemek mümkündür. Özetle develerin yılan yemesi için özel bir sebep olmadığını söyleyebiliriz. Yine bazı toplumlarda farklı nedenlerden dolayı develere yılan yutturulması, batıl inançlardan ileri gelir ve şu ana dek bu davranışın olumlu bir tarafı kanıtlanabilmiş değildir.