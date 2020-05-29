2020-05-29 14:14:24 DEVA Partililer birbirine girdi!
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde görev alan iki isim sosyal medya üzerinden birbirine girdi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde görev alan iki isim sosyal medya üzerinden birbirine girdi.
27 Mayıs 1960 tarihinde, dönemin başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmesinin tekrar gündemde olduğu bu günlerde, DEVA Partililer Alparslan Türkeş üzerinden birbirlerine sert sözler yöneltti.
DEVA Partisi kurucularından Musa Malik Yıldırım ve Mehmet Emin Ekmen, Alparslan Türkeş’in 1960 darbesindeki rolü üzerinden tartıştı. Bu olay, DEVA Partisi’nde bilinen ilk parti içi kavga oldu.
Partinin kurucularından Mehmet Emin Ekmen, Alparslan Türkeş’i darbeci olarak paylaşınca birtakım tepkiler geldi.
Ekmen, “Herkes Adnan Menderes ve arkadaşlarını paylaşıyor, ben de darbecileri paylaşıyorum. Hatırlamak ve yüzleşmek için” notuyla Türkeş'in darbe bildirisini okuduğu fotoğrafını paylaştı.
Bir diğer DEVA Partili Musa Malik Yıldırım’ın, söz konusu paylaşıma cevabı çok daha sert oldu.
Yıldırım, “Alparslan Türkeş’le ve Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşmak için Menderes’in idamını istismar etmek, ahlâkî değildir, delikanlıca değildir, adil hiç değildir. Herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı.
Musa Malik Yıldırım, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkan Yardımcılarından birisi olarak biliniyor.
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