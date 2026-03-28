Dev zam pompaya yansıdı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dev zam pompaya yansıdı!

Motorinin litre fiyatına dün gece itibarıyla 5 lira 35 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak Hürmüz Boğazı’nda ticaretin aksaması ve Körfez’de artan jeopolitik gerilim nedeniyle, bu geceden geçerli olmak üzere yeniden zam geldi.

1
#1
Foto - Dev zam pompaya yansıdı!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

#2
Foto - Dev zam pompaya yansıdı!

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 24 kuruşluk zam geldi.

#3
Foto - Dev zam pompaya yansıdı!

Söz konusu artışı gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.

#4
Foto - Dev zam pompaya yansıdı!

Motorin fiyatı hangi seviyede? Yapılan son zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 75 TL'ye ulaşırken, Ankara ve İzmir'de ise 76 TL'yi aştı.

#5
Foto - Dev zam pompaya yansıdı!

Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

#6
Foto - Dev zam pompaya yansıdı!

Benzin: 62.52 TL Motorin: 74.87 TL LPG: 30.49 TL

#7
Foto - Dev zam pompaya yansıdı!

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin çileden çıktı

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması CHP yandaşı Nevşin Mengü'yi çileden çıkardı. Meng..
Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar
Ekonomi

Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından uluslararası petrol piyasalarını alt üst edecek bir kara..
Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum
Gündem

Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Öz..
İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor
Gündem

İftiracı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor

Akit’e konuşan hukukçular, sırf siyasi husumetle binlerce öğrenci yetiştirmiş 34 yıllık bir öğretmen Ramazan Avuşmak’a iftira atanların bunu..
MHP’de ajan depremi: "Seni izliyoruz dümenci alçak!"
Gündem

MHP’de ajan depremi: “Seni izliyoruz dümenci alçak!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) koridorları hareketli saatler yaşıyor. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzeri..
Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!
Gündem

Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!

Küresel siyasetin merkezinde yer alan isim, İran'a yönelik askeri harekat planlarını son dakikada askıya aldığını duyurdu. İran yönetiminde..
