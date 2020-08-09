Dev yılan otomobile girdi! Yılanlar neyin habercisi?

Bu nedenle tarlasında, bahçesinde yılanla karşılaşan bir kişinin yapacağı en doğru hareket yılana zarar vermemek, yakalamaya çalışmamak ve yılanı doğal hareketleriyle baş başa bırakmak olacaktır."Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Türkiye'de zehirsiz yılan türünün çok fazla olduğunu aktararak, "Yılanların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiçbirisi korkulacak veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir. İnsanlar için faydalı canlılardır. Bu nedenle bunların iyi tanıtılması, faydalarının anlatılması ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin korunması için önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.