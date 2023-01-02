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Sağlık
14
Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

2023-01-02 14:27:07
Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Kocaeli'ye sağlık alanında sınıf atlatacak hastane görücüye çıktı ve basın mensuplarına tanıtıldı.

#1
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

İzmit ilçesi sınırlarında TEM Otoyolu'nun kenarında 350 milyon avroluk yatırımla 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü görücüye çıktı.

#2
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" çerçevesinde 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak.

#3
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

50 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak.

#4
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Toplam bin 207 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastane bugün basına kapılarını açtı.

#5
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, gazetecilere hastaneyi tanıttı.

#6
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Gezinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Kocaeli Şehir Hastanesi uzun zamandır açılması beklenen bir hastaneydi.

#7
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Kocaeli’deki ve bölgedeki sağlık hizmetlerini daha üst seviyeye taşıyacak bir hastane. Basını, sağlık hizmet seviyelerinin ne derecede üst seviyelere çıkacağı konusunda bilgilendirmek istedik.

#8
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Sağlık Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde inşallah en uygun zamanda hazırlıklarımız bitmiş olacak. Bütün cihazlar yerleştirilme aşamasında testleri yapılıyor. Artık bundan sonrası uzun bir süre almayacak. Çok yakın bir zamanda halka hizmet vermeye başlayacak. Bu hastanede mevcudu aksatmadan daha üst seviyeye çıkarmak için planlamalar yapılıyor" dedi.

#9
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Pehlevan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten sağlık hizmetleri çok üst seviyede olacak. Yoğun bakımları başta olmak üzere, bin 218 yatak kapasiteli 63 ameliyathanesi olan, 188 yoğun bakımı olan ve olağanüstü şartlarda artabilecek şekilde planlanmış ve dizayn edilmiş, son derece modern teknoloji ile donatılmış bir hastane.

#10
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Bir hasta geldiğinde 'Şu cihaz şurada yok' 'Şu tahlilin şurada yapılması gerekiyor' gibi bir mazeret üretmek istemiyoruz. Bütün hastalıkların tedavisinin burada olması için elimizden geleni yapıyoruz. Tramvay ile ilgili de Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla sayın başkanla planlı bir şekilde çalışmalara devam ediliyor"

#11
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

İşte diğer kareler...

#12
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

İşte diğer kareler...

#13
Foto - Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

İşte diğer kareler...

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