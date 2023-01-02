Dev yatırım resmen görücüye çıktı! Müthiş görüntüler

Bir hasta geldiğinde 'Şu cihaz şurada yok' 'Şu tahlilin şurada yapılması gerekiyor' gibi bir mazeret üretmek istemiyoruz. Bütün hastalıkların tedavisinin burada olması için elimizden geleni yapıyoruz. Tramvay ile ilgili de Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla sayın başkanla planlı bir şekilde çalışmalara devam ediliyor"