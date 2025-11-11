AA Giriş Tarihi: Dev markayı sollayan sollayana: Apple Nokia’nın kaderini mi yaşayacak?
Yapay zekâ rekabetinde geri planda kalan Apple, yarışa yeniden dâhil olmak için ChatGPT ve Gemini’nin gücünden yararlanıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, son yıllarda yapay zeka alanında eleştirilerin odağında yer alıyor. Apple'ın bu alandaki rakipleri olan Samsung, Amazon, Meta, Google, Huawei ve Xiaomi gibi şirketler farklı yapay zekalarını kullanıma sunarken Apple'ın halen kapsamlı bir yapay zeka sunmaması 'Apple, Nokia'nın kaderini mi paylaşacak?' sorularını da gündeme getirdi.