Dev markayı sollayan sollayana: Apple Nokia’nın kaderini mi yaşayacak?

Apple'ın yapay zeka macerasına rakiplerine kıyasla bir hayli erken başladı. 2010 yılında Siri'yi satın alan şirket, 2011 yılında ilk Siri modelini telefonlarına entegre ederek sesli asistan ve yapay zeka alanlarında yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu. Apple, o dönem Siri'yi "sadece sorarak işleri halletmenize yardımcı olan akıllı bir asistan" olarak tanıtırken Siri'nin bağlamı anlayıp kullanıcılara geri dönüş yapabilmesi teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti. Apple'ın ardından sesli asistan konusunda atılımlarını hız veren Google "Google Asistan" ile Amazon da "Alexa" bu alanda ilk ürünlerini piyasaya sürerken özellikle 3. tarafların katkılarına da açık olan bu sistemler sadece Apple ürünleri ile sınırlı olan Siri'yi kısa zamanda geçmeyi başardı. Apple bu süreçte pek çok küçük yapay zeka girişimini satın alırken Google'ın DeepMind'ı satın alması Google'a Apple karşısında da büyük üstünlük sağladı. 2018 yılında yapay zeka yarışında rekabet daha da kızışırken Apple, Google'ın Yapay Zeka Başkanı John Giannandrea'yı Apple'da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisine liderlik etmesi için işe alarak dikkati çekici bir yetenek hamlesi yaptı. Ancak Google'daki sınırsız veri imkanı ve yapay zeka öncelikli anlayışın ardından Apple'daki mahremiyet ve sınırlı veri Giannandrea'nın da şirketi bu alanda istenilen noktaya getirmesine mani oldu.