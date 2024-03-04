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Otomotiv
8
Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

2024-03-04 19:11:03
Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

Çinli üretici JAC ve Huawei yeni otomobil fabrikası için imzaları attı.

#1
Foto - Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

Huawei ve Çinli üretici JAC, otomobil endüstrisine yön veren bir ortaklığa imza attı. İki şirket, Çin'deki yeni bir otomobil fabrikası için anlaşmaya vardı. Bu fabrikada, Huawei'nin teknolojik platformlarına dayanan akıllı araçlar üretilecek.

#2
Foto - Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

Huawei, akıllı otomobil teknolojileriyle Çin pazarında öncü bir konumda. Şirket, bir dizi Çinli üreticiyle iş birliği yaparak akıllı otomobil altyapısını geliştiriyor. Bu çerçevede yapılan anlaşma, JAC ve Huawei'nin "akıllı araba" için bir gigafabrika kurma hedefini belirliyor.

#3
Foto - Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

JAC ve Huawei'nin ortak girişimi olan JAC × Huawei Akıllı Araba Gigafactory Projesi, Çin'de hayata geçirilecek. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 200 bin elektrikli araç olacak ve toplam yatırım tutarı yaklaşık 550 milyon doları bulacak.

#4
Foto - Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

Fabrika, iki farklı platforma dayalı elektrikli araçlar üretecek. İlk olarak, kitlelere hitap eden DE saf elektrikli platform kullanılacak. Ayrıca, daha lüks segmentlere yönelik akıllı teknolojilerle güçlendirilmiş X6 platformu da devreye alınacak.

#5
Foto - Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

DE platformunda üretilecek modeller, B ve C segmentlerinde sedan ve SUV araçlarına odaklanacak. X6 platformu ise daha lüks MPV araçlar için kullanılacak. İlk olarak, BMW 7 Serisi'ne rakip olacak bir sedan modelin üretileceği belirtiliyor.

#6
Foto - Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

JAC × Huawei Akıllı Araba Gigafactory'nin üretimine gelecek yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor. Fabrika, elektrikli sedan ve SUV'ların yanı sıra, yılda 35 bin adet Huawei destekli MPV üretecek.

#7
Foto - Dev firmalar elektrikli otomobil için imzaları attı

Bu ortak girişimle JAC ve Huawei, elektrikli araçları daha da akıllı hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak, üretilen araçların Çin dışında satılıp satılmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

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