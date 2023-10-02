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Yaşam
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Deterjan imalathanesinde feci olay

2023-10-02 09:38:57
Deterjan imalathanesinde feci olay

Tekirdağ'da bir deterjan imalathanesinde korkunç bir olay yaşandı. Devrilen mikserin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Deterjan imalathanesinde feci olay

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, deterjan üretimi yapılan bir imalathanede deterjan karıştırıcı mikserin devrilmesi sonucu altında kalan iş yeri ortağı hayatını kaybetti. Olay, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Mobilyacılar Sitesi mevkiinde meydana geldi. Deterjan üretiminin yapıldığı bir iş yerinin ortağı Sabahattin Özen, forkliftin üzerine konulan deterjan karıştırıcı mikseri düzeltmek istedi. Bu sırada dengeden çıkan mikser, Özen’in üzerine devrilerek sıkışmasına neden oldu.

#2
Foto - Deterjan imalathanesinde feci olay

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri mikserin altından çıkarılan Sabahattin Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

#3
Foto - Deterjan imalathanesinde feci olay

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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