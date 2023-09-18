Destek aldı ihracat yapmaya hazırlanıyor

Erol, Diyarbakır'da 11 noktada dondurma satışı yaptıklarını belirterek, "Pazar bizim için çok açık. Diğer illerde satış noktası için teklifler alıyoruz. Kapasite eksikliğinden bunlara cevap veremiyorduk. Bu yıldan sonra TKDK'den aldığımız desteğin de katkısıyla günlük 1 ton dondurma üretim kapasitesine çıkacağız. Bundan sonra ilk etapta Ankara ve İzmir'in taleplerini yerine getirmeyi düşünüyoruz. Sonrasında Irak ve Suriye pazarına gireceğiz." dedi.