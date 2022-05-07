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Medya
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Destan dizisine bomba isim! Ortalığı sallamaya geliyor

2022-05-07 14:47:07
Destan dizisine bomba isim! Ortalığı sallamaya geliyor

ATV'de Salı günlerine damga vuran dönem dizisi Destan dizisine sürpriz isimler dahil oluyor.

#1
Foto - Dizi bir haftanın aranın ardından 10 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek.

Dizi bir haftanın aranın ardından 10 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek.

#2
Foto - Bölüme Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar'ın, Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmaları ve Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ile Batuga'nın destansı aşkının yeniden sınanması damga vuracak.

Bölüme Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar'ın, Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmaları ve Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ile Batuga'nın destansı aşkının yeniden sınanması damga vuracak.

#3
Foto - Diziye son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Engin Benli katıldı.

Diziye son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Engin Benli katıldı.

#4
Foto - Ayrıca Umut Temizaş ve Özgür Koç da sürpriz karakterle 'Destan' dizisi oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

Ayrıca Umut Temizaş ve Özgür Koç da sürpriz karakterle 'Destan' dizisi oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

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