Dereli'deki çalışmalarda sona gelindi

Kaymakam Atıcı, "Ev kiralama işlemlerinde dahi devletimiz yardımcı oldu. Esnafımız da konteyner alanlarında şu anda geçici olarak faaliyetlerine devam ediyor. Herkesin zararı kendisine ödendi ve gerekli hizmet vatandaşlarımıza sağlandı." şeklinde konuştu.