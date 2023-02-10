Depremzedeler yurtlara yerleştirildi

Aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Deprem yaralarını sarmak için Belediyemiz ve ilçe halkımız seferber oldu. Afet bölgesinden tahliye edilen ve ilçemize gelecek olan depremzedelerimizi de kucaklamaya hazırız. Ailelerimize gerekli tüm yardımlar yapılacaktır. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” açıklamasında bulundu.