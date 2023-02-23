Depremzede çalışanlara ve yakınlarına yol haritası

- ÖLÜM AYLIĞI: Depremde hayatını kaybeden çalışanların, yakınları ölüm aylığı alacaklar. SSK’lı, yani 4/A’lı, çalışanların, yakınlarının ölüm aylığı alabilmesi için vefat eden çalışanın en az 5 yıldan beri sigortalı olup, toplam 900 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Depremde hayatını kaybeden Bağ-Kur’luların ise en az 1800 gün prim gününün bulunması halinde yakınlarına ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ile anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25’i oranında aylık bağlanıyor. Şunu da belirteyim, geçmişte Marmara ve Van depremlerinde ölüm aylığı alabilmenin şartları değiştirilerek, ölen sigortalıların en az 360 gün veya 12 aylık prim ödemeleri halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilme imkânı tanınmıştı. Benzer uygulama bu depremde de yapılır mı; önümüzdeki günlerde netleşecektir.