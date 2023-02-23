Depremzede çalışanlara ve yakınlarına yol haritası

- İŞ KAZASI ve GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK: Her ne kadar depremler sabaha karşı yaşanmış olsa da kimi işyerlerinde gece çalışanlar ya da gece bekçileri veya da görevliler depremden etkilendi. Depremin iş kazasına girip girmediği tartışmalı bir konu olsa da hukukçular depremin işyerinde olması ve çalışanın depremden etkilenmesini iş kazası olarak görüyor. Bu durumda depremden etkilenen çalışana geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Ayrıca işyerinde deprem nedeniyle hayatını kaybeden çalışanların ailelerine ölüm aylığı da ödeniyor. Ölüm aylığının şartlarını ise yukarıda detaylı anlattım. Geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında çalışana raporlu olduğu süre içinde SGK’dan ücret ödenir. Sürekli iş göremezlikte ise meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış olan kişilere gelir bağlanmakta. Her iki ödenek de çalışanın maaşına göre belirleniyor. Bunun için de SGK’ya başvurmak gerekiyor.