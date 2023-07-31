Depremzede annenin duygusal anları

Deprem ve sonrasını anlatan Anne Halime Çay, “Ben Ebrar H blokta oturuyordum. O gece gürültüyle uyandık eşimle çocuklarımın odasına geldim. Büyük kızım yere düşmüştü, fark ettim üzerine kapandım ancak küçük kızımı bulamadım. Biz enkazdan 10 dakika sonra dışarı çıktık. Küçük kızımı aradık sürekli saat 9 gibi vefat etmiş bulduk. Kızım prematüre 25 haftalık doğmuştu. Yani hayata zor tutunmuştu. 3,5 ay kuvözde kalmış, yolunu gözlemiştik. İlkokul birinci sınıfa gidiyordu ve o gün tatil ertesi gün okul başlayacaktı, çok hevesli ve çok mutluydu yeni okuluna başlayıp yeni şeyler öğreneceği için ama her şey yarım kaldı" dedi.