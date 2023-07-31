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Yaşam
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Depremzede annenin duygusal anları

2023-07-31 17:45:34
Depremzede annenin duygusal anları

Depremde 6 yaşındaki kızını kaybeden anne, Beyza'ya dair hatıraları bulmak için geldiği enkaz kafede onun arkadaşının aile fotoğraflarının olduğu albümü buldu.

#1
Foto - Depremzede annenin duygusal anları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6 yaşındaki kızını kaybeden anne, Beyza'ya dair hatıraları bulmak için geldiği enkaz kafede onun arkadaşının aile fotoğraflarının olduğu albümü buldu. Üzüntülü ve duygusal anlar yaşayan anne, bulduğu albümü kızının arkadaşının ailesine ulaştıracağını söyledi.

#2
Foto - Depremzede annenin duygusal anları

Kahramanmaraş'ta depremlerinin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi'nde depreme yakalanan iki çocuk annesi Halime Çay, afetin acılarını yaşıyor. Depremde enkaz altında kalan aileden 6 yaşındaki kızları Beyza hayatını kaybetti. Her gün evlat acısını yaşayan anne Çay, aynı bölgedeki enkazlardan çıkarılan resimlerin olduğu kafeye Beyza'nın hatıralarını aradı. Duygusal anların yaşandığı görüntülerde kızının hatıraları yerine Beyza'nın arkadaşı ve ailesinin fotoğraf albümünü buldu. Bulduğu fotoğrafları teslim alan Çay, fotoğrafları sahiplerine teslim edeceğini söyledi.

#3
Foto - Depremzede annenin duygusal anları

Deprem ve sonrasını anlatan Anne Halime Çay, “Ben Ebrar H blokta oturuyordum. O gece gürültüyle uyandık eşimle çocuklarımın odasına geldim. Büyük kızım yere düşmüştü, fark ettim üzerine kapandım ancak küçük kızımı bulamadım. Biz enkazdan 10 dakika sonra dışarı çıktık. Küçük kızımı aradık sürekli saat 9 gibi vefat etmiş bulduk. Kızım prematüre 25 haftalık doğmuştu. Yani hayata zor tutunmuştu. 3,5 ay kuvözde kalmış, yolunu gözlemiştik. İlkokul birinci sınıfa gidiyordu ve o gün tatil ertesi gün okul başlayacaktı, çok hevesli ve çok mutluydu yeni okuluna başlayıp yeni şeyler öğreneceği için ama her şey yarım kaldı" dedi.

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